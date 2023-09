Neue Methode bestätigt Existenz eines Urozeans auf dem Mars

Eine aktuelle Studie nutzte eine neuartige Methode zur Analyse der Gravitationskraft des Mars und lieferte damit weitere Beweise dafür, dass der Planet einst einen großen nördlichen Ozean besaß. Unter der Leitung von Professor Jaroslav Klokočník vom Astronomischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften definiert die Forschung den Umfang des nördlichen Mars-Paläozeans detaillierter.

Die in der Fachzeitschrift Icarus veröffentlichte Studie unterstreicht die Verwendung des Schwerkraftansatzes zur Erkennung des Vorhandenseins von Wasser auf dem Mars. Diese Methode war bereits erfolgreich bei der Identifizierung von Gewässern auf der Erde, beispielsweise der Uferlinie eines einstigen Sees in Nordafrika. Durch die Analyse der Schwerkraftaspekte des Mars gewinnen Wissenschaftler ein besseres Verständnis der geologischen und hydrologischen Eigenschaften des Planeten.

Die Forscher nutzten ein von Klokočník entwickeltes Verfahren, bei dem Schwerkraftaspekte analysiert werden, die aus Schwerkraftanomaliemessungen berechnet werden. Schwerkraftaspekte sind mathematische Produkte, die die Gravitationsanomalien eines Planetenkörpers charakterisieren. Darüber hinaus nutzten sie topografische Daten, die vom Mars Global Surveyor der NASA erfasst wurden.

Dieser neue Ansatz verbessert die bisherigen Methoden zur Kartierung einer Oberfläche, die ausschließlich auf Schwerkraftanomalien basiert, erheblich. Durch die Integration topografischer Daten können Wissenschaftler ein umfassenderes Verständnis der Geologie und Geophysik des Mars erlangen.

Die Auswirkungen dieser Forschung gehen über den Mars hinaus, da die Methode der Schwerkraftaspekte auch auf andere Himmelskörper angewendet wurde. In einer separaten Studie, die in Scientific Reports veröffentlicht wurde, wurde die Methode verwendet, um die geografischen Merkmale der Erde mit denen der Venus zu vergleichen.

Die Ergebnisse dieser Studie tragen zu unserem Wissen über die geologische Geschichte des Mars bei und liefern weitere Hinweise auf das Potenzial für Leben auf dem Planeten. Das Verständnis der Existenz alter Ozeane auf dem Mars ist ein entscheidender Schritt zur Aufdeckung der Möglichkeit vergangener oder gegenwärtiger Lebensformen.

Definitionen:

Schwerkraftanomalien: Bereiche mit unterschiedlicher Schwerkraft, die durch Oberflächenmerkmale eines Planetenkörpers ausgeübt werden.

Gravitationsaspekte: Mathematische Produkte, die die Gravitationsanomalien eines Planetenkörpers charakterisieren.

Topografische Daten: Informationen über die Form und Höhe der Landoberfläche eines Planeten oder eines anderen Himmelskörpers.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in der Zeitschrift Icarus, die der Abteilung für Planetenwissenschaften der American Astronomical Society angeschlossen ist.

– Studie veröffentlicht in Scientific Reports.

– Jaroslav Klokočník – emeritierter Professor am Astronomischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.

– Gunther Kletetschka – außerordentlicher Forschungsprofessor am Fairbanks Geophysical Institute der University of Alaska und angegliedert an die Charles University in der Tschechischen Republik.