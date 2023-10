Kartierungstools enthüllen die Geheimnisse des unterirdischen Wassereises auf dem Mars

By

Verfeinerte Kartierungstechniken werfen neues Licht auf das Vorhandensein von unterirdischem Wassereis auf dem Mars und bieten wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Roboter- und Menschenmissionen zum Roten Planeten.

Wissenschaftler, die am Projekt Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) der NASA beteiligt sind, haben drei detaillierte Karten erstellt, die die Verteilung des Eises in verschiedenen Tiefen aufzeigen. Durch die Nutzung von Daten der High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE)-Kamera an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter konnte das Team seine Kartierungstechniken verfeinern und ein klareres Verständnis davon gewinnen, wo sich Eis unter der Oberfläche befindet.

Die Karten, die Eis in Tiefen von null bis einem Meter, einem bis fünf Metern und tiefer als fünf Metern darstellen, dienen als entscheidendes Werkzeug für Missionsplaner und Wissenschaftler. Die gesammelten Informationen können verwendet werden, um potenzielle Landeplätze für zukünftige Missionen zur Untersuchung von Flacheis zu identifizieren und die Ressourcengewinnung für Lebenserhaltung und Treibstofferzeugung zu erleichtern.

„Unsere Karten sind auch für zukünftige Landmissionen wichtig, sowohl für Roboter als auch für Menschen. Missionsplaner, die flaches Eis untersuchen möchten, können unsere Karten bei der Auswahl ihrer Landeplätze verwenden“, erklärt Nathaniel Putzig, einer der Co-Hauptforscher des SWIM-Projekts.

Diese Karten haben auch im Bereich exobiologischer Studien zusätzliche Bedeutung. Eis auf dem Mars ist nicht nur eine wertvolle Ressource für den Erhalt menschlichen Lebens, sondern könnte auch eine Rolle bei der Erhaltung potenzieller Biosignaturen antiken Lebens spielen. Das Eis könnte diese empfindlichen Signaturen vor schädlicher ionisierender Strahlung schützen und sie so anfälliger für die Entdeckung durch zukünftige Missionen machen.

Die Entdeckung von „Polygongelände“ ist ein weiteres überzeugendes Ergebnis der Kartierungsbemühungen. In diesen Regionen dehnt sich das Eis unter der Oberfläche saisonal aus und zieht sich zusammen, was zur Bildung deutlicher polygonaler Risse auf der Marsoberfläche führt. Die Beobachtung dieser Risse, die sich um frische Einschlagskrater herum erstrecken, weist auf das Vorhandensein von verborgenem Eis unter der Oberfläche hin.

FAQ

1. Wie wurden die Karten des unterirdischen Wassereises auf dem Mars erstellt?

Die Karten wurden mithilfe verfeinerter Kartierungstechniken und Daten der HiRISE-Kamera an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter erstellt.

2. Welche Bedeutung haben diese Karten?

Die Karten helfen Missionsplanern dabei, potenzielle Landeplätze für zukünftige Missionen zu identifizieren und erleichtern die Untersuchung des Flacheises und der Ressourcengewinnung auf dem Mars. Sie sind auch für exobiologische Studien von Bedeutung, da das Eis möglicherweise Biosignaturen des antiken Lebens bewahrt.

3. Welche Bedeutung hat „Polygongelände“?

„Polygongelände“ bezieht sich auf die Bildung von polygonalen Rissen auf der Marsoberfläche, die durch die saisonale Ausdehnung und Kontraktion von Untergrundeis verursacht werden. Die Beobachtung dieser Risse rund um frische Einschlagskrater lässt auf das Vorhandensein von verborgenem Eis unter der Oberfläche schließen.

4. Welche weiteren Überlegungen sind für bemannte Missionen zum Mars notwendig?

Bei der Planung bemannter Missionen zum Mars müssen neben den Wassereisressourcen auch die Sicherheit des Landeplatzes, solare und thermische Spezifikationen und andere Faktoren berücksichtigt werden.

Quelle: phys.org