Siena Galaxy Atlas bietet detaillierte Informationen zu über 380,000 Galaxien

Der Siena Galaxy Atlas (SGA) ist eine neue Ressource, die präzise Messungen und detaillierte Informationen zu mehr als 380,000 Galaxien bietet. Der Atlas, der Daten aus drei als DESI Legacy Surveys bekannten Durchmusterungen zusammenstellt, liefert Informationen über die Standorte, Formen und Größen großer nahegelegener Galaxien. Es ist für Forscher und Amateurastronomen online frei zugänglich.

Die im SGA verwendeten Daten wurden zwischen 2014 und 2017 in Vorbereitung auf das Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI)-Experiment gesammelt. Dieses Experiment zielt darauf ab, dunkle Energie zu untersuchen, eine unbekannte Kraft, die die Expansion des Universums beschleunigt.

Die SGA deckt fast die Hälfte des Nachthimmels ab, mit Bildern, die in optischen und infraroten Wellenlängen aufgenommen wurden. Es handelt sich um eine der bisher größten Galaxiendurchmusterungen. Die Daten im Atlas erreichen ein neues Maß an Genauigkeit und liefern Informationen über die Lichtprofile der Galaxien, was ihn zu einer wertvollen Ressource für die detaillierte Untersuchung nahegelegener Galaxien macht.

Die SGA baut auf jahrhundertelangen Bemühungen zur Kartierung des Nachthimmels auf. Es verbessert frühere Galaxienzusammenstellungen, indem es zuverlässige Daten zu Positionen, Größen und Formen von Galaxien liefert und gleichzeitig Einträge eliminiert, die keine Galaxien sind, wie etwa Sterne oder Artefakte.

Diese umfassende Ressource wird den Fortschritt in verschiedenen Bereichen der Astronomie und Astrophysik vorantreiben. Es wird bei der Auswahl von Galaxienproben für eine gezielte Beobachtung helfen, die Erforschung von Sternentstehungsmustern und Galaxienmorphologien verbessern und zum Verständnis der Verteilung der Dunklen Materie im Universum beitragen.

Die DESI Legacy Surveys, die die Daten für die SGA lieferten, wurden mit modernsten Instrumenten an von NOIRLab betriebenen Teleskopen durchgeführt. Die SGA steht der astronomischen Gemeinschaft zusammen mit den DESI Legacy Imaging Surveys-Daten über das Community Science and Data Center von NOIRLab zur Verfügung.

Insgesamt ist der Siena Galaxy Atlas ein leistungsstarkes Werkzeug, das es Astronomen ermöglicht, eine riesige Sammlung von Galaxien zu erforschen und zu studieren und neue Einblicke in die Geheimnisse des Universums zu gewinnen.

Quellen:

– Die Ergänzung zum Astrophysikalischen Journal

– NOIRLab