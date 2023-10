Ein tiefer Einblick in das Marseis: Erkundung der Geheimnisse des Roten Planeten

By

Das bahnbrechende SWIM-Projekt (Subsurface Water Ice Mapping) der NASA hat kürzlich seine neueste Karte vorgestellt, die Aufschluss über die potenziellen Standorte von unterirdischem Wassereis auf dem Mars gibt. Diese unschätzbare Ressource wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, wohin künftige bemannte Missionen auf dem Roten Planeten gelenkt werden sollen.

Unter der Leitung des angesehenen Planetary Science Institute und verwaltet vom Jet Propulsion Laboratory der NASA sammelt SWIM seit 2017 Daten von mehreren Marsmissionen. Das Projekt zielt darauf ab, eine umfassende Karte zu erstellen, die die Wahrscheinlichkeit von Wassereis in verschiedenen Marsregionen anzeigt.

Um ihre neueste Karte zu erstellen, stützten sich die Wissenschaftler stark auf Daten, die von der Context Camera (CTX) und dem High-Resolution Imaging Experiment (HIRISE) gesammelt wurden, beide an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter. Diese Instrumente liefern hochauflösende Bilder und ermöglichen die Identifizierung kleiner Einschlagskrater, die möglicherweise darunter liegende Eisablagerungen freilegen. Darüber hinaus können sie „polygonales Gelände“ erkennen, das durch Risse gekennzeichnet ist, die durch wiederholtes Schmelzen und Wiedergefrieren von unterirdischem Eis entstehen.

Die Bedeutung der Identifizierung dieser Eisablagerungen kann nicht genug betont werden, insbesondere für die Missionsplanung, die menschliche Erkundungen beinhaltet. Der Zugang zu Wasser auf dem Mars würde die dauerhafte Anwesenheit von Astronauten erheblich erleichtern und den Transport großer Wassermengen von der Erde überflüssig machen. Allerdings ist es ein heikler Balanceakt. Während wasserreiche Gebiete in der Nähe der Marspole vielversprechend erscheinen, stellt die Landung in extrem kalten Regionen eine Herausforderung dar. Die Besatzungen würden zusätzliche Energie benötigen, um den harten Bedingungen standzuhalten, was möglicherweise den Erfolg der Mission gefährden würde.

Sydney Do, Projektmanager von SWIM, sagt: „Wenn man Menschen zum Mars schickt, möchte man sie so nah wie möglich an den Äquator bringen“, und betont dabei den Wunsch, eine ideale Landezone mit zugänglichem Eis und einem geeigneten Breitengrad zu finden.

Über die Missionsplanung hinaus haben die Karten von SWIM das Potenzial, die Geheimnisse rund um die eigenartige Landschaft des Mars zu lüften. Variationen in der Verteilung von Wassereis in den mittleren Breiten sind nach wie vor kaum verstanden. Die neueste SWIM-Karte könnte den Weg für neue Hypothesen ebnen und Einblicke in die zugrunde liegenden Faktoren liefern, die diese Variationen beeinflussen, wie Nathaniel Putzig, Co-Leiter von SWIM am Planetary Science Institute, erklärt.

Während die Neugier der Menschheit, den Mars zu erforschen, zunimmt, wird das SWIM-Projekt künftige Missionen weiterhin leiten, indem es die Geheimnisse aufdeckt, die unter der rätselhaften Oberfläche des Planeten verborgen sind. Mit jeder Karte kommen wir dem Verständnis der faszinierenden Faszination unseres benachbarten Himmelskörpers näher.

FAQ:

1. Wie bestimmt SWIM potenzielle Standorte von unterirdischem Wassereis auf dem Mars?

SWIM nutzt Daten, die von verschiedenen NASA-Marsmissionen gesammelt wurden, darunter die Context Camera (CTX) und das High-Resolution Imaging Experiment (HIRISE) an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter. Diese Instrumente liefern detaillierte Bilder, um eisreiche Bereiche und Risse zu identifizieren, die durch das Schmelzen und Wiedergefrieren des Eises entstehen.

2. Warum ist es wichtig, unterirdisches Wassereis auf dem Mars zu finden?

Der Zugang zu Wassereis auf dem Mars ist für zukünftige bemannte Missionen von entscheidender Bedeutung, da es als lebenswichtige Ressource für eine dauerhafte Präsenz auf dem Planeten dienen könnte. Es würde die Notwendigkeit, große Mengen Wasser von der Erde zu transportieren, erheblich reduzieren.

3. Welche Herausforderungen sind mit der Landung in der Nähe der Marspole verbunden?

Während es in polnahen Regionen wahrscheinlich reichlich Wassereis gibt, stellt extreme Kälte eine Herausforderung dar. Astronauten würden zusätzliche Energie benötigen, um warm zu bleiben, was möglicherweise Auswirkungen auf den Erfolg der Mission hätte.

4. Wie können die Karten von SWIM zu unserem Verständnis des Mars beitragen?

Die Karten von SWIM helfen Wissenschaftlern, Variationen in der Wassereisverteilung zu identifizieren, was zu neuen Hypothesen und Einblicken in die Faktoren führt, die diese Variationen beeinflussen.

Quellen:

– NASA: www.nasa.gov