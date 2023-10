Neue Entdeckung: Lorrainosaurus-Fossil wirft Licht auf die frühe Entwicklung der Plesiosaurier

By

Ein Team von Paläontologen verschiedener Institutionen hat eine aufregende neue Entdeckung über die Entwicklung der Plesiosaurier, einer alten Gruppe von Meeresbewohnern, gemacht. Die Forscher untersuchten ein Lorrainosaurus-Fossil, das im Nationalmuseum für Naturgeschichte Luxemburgs aufbewahrt wird, und stellten fest, dass sich Plesiosaurier früher entwickelten als bisher angenommen. Ihre Ergebnisse werden in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht.

Plesiosaurier waren große, haiähnliche Kreaturen, die vor Millionen von Jahren in den Ozeanen lebten. Sie waren für ihre Größe und ihre kräftigen Kiefer bekannt, was ihnen den Spitznamen „Seemörder“ einbrachte. Durch ihre Studie haben Paläontologen herausgefunden, dass einige Arten von Plesiosauriern bis zu 14.5 Meter lang wurden und zwei Paar Seitenflossen hatten, was ihnen eine überlegene Beweglichkeit bei der Jagd auf Beute verlieh.

Das Lorrainosaurus-Fossil wurde 1983 von Amateurpaläontologen in der Nähe von Lorrain, Frankreich, entdeckt. Es wurde später von Forschern am MNHN untersucht, bevor es ausgestellt wurde. Die neue Studie warf einen neuen Blick auf das Fossil und identifizierte es als eine neue Gattung, die sie Lorrainosaurus nannten. Die Forscher stellten außerdem fest, dass dieses besondere Fossil mit einer Länge von etwa 6 Metern kleiner als andere verwandte Exemplare war.

Durch die Untersuchung der Merkmale des Lorrainosaurus-Fossils und den Vergleich mit anderen Funden kam das Forscherteam zu dem Schluss, dass Lorrainosaurus einer der frühesten Plesiosaurier war, aus dem in späteren Perioden größere Meeresreptilien hervorgingen. Darüber hinaus entdeckten sie, dass sich Plesiosaurier früher entwickelten als bisher angenommen und bis in die mittlere Jurazeit zurückreichten. Sie fanden auch heraus, dass Plesiosaurier überwiegend in der Gegend lebten, die heute Westeuropa ist.

Diese neue Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die frühe Evolution und ökologische Bedeutung von Plesiosauriern. Es zeigt, wie diese Spitzenprädatoren etwa 80 Millionen Jahre lang existierten und gediehen. Weitere Forschungen auf diesem Gebiet werden unser Verständnis des prähistorischen Meereslebens weiter vertiefen.

Quellen:

– Sven Sachs et al., Der Aufstieg makroprädatorischer Pliosauriden nahe dem Übergang vom frühen zum mittleren Jura, Wissenschaftliche Berichte (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43015-y

– Phys.org-Nachrichtenartikel: Ein neuer Blick auf einen Lorrainosaurus in einem Museum zeigt, dass sich Plesiosaurier früher entwickelt haben als gedacht