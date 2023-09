Quallen besitzen trotz einfacher Nervensysteme überraschende Lernfähigkeiten

Eine neue Studie der Universität Kopenhagen zeigt, dass Quallen über höhere Lernfähigkeiten verfügen als bisher angenommen und stellt damit die Vorstellung in Frage, dass fortgeschrittenere Nervensysteme mit einem größeren Lernpotenzial einhergehen. Die Forscher konzentrierten sich auf die Karibische Würfelqualle, eine Art, die für ihre giftige Natur bekannt ist. Obwohl diese Lebewesen nur über 1,000 Nervenzellen verfügen und über kein zentralisiertes Gehirn verfügen, sind sie zu komplexen Lernprozessen fähig. Diese Entdeckung verändert nicht nur das Verständnis des Gehirns, sondern hat auch Auswirkungen auf die kognitiven Funktionen des Menschen und die Erforschung von Demenz.

Die vorherrschende wissenschaftliche Meinung war, dass Tiere mit einem fortgeschritteneren Nervensystem eine höhere Lernfähigkeit hätten. Diese Studie stellt diese Vorstellung jedoch in Frage. Quallen und ihre Verwandten, zusammenfassend als Nesseltiere bekannt, gehören zu den Tieren, die am frühesten ein Nervensystem entwickelten. Würfelquallen, die dafür bekannt sind, in karibischen Mangrovensümpfen zu leben und 24 Augen haben, nutzen ihr visuelles System, um zwischen den Wurzeln nach Ruderfußkrebsen zu suchen.

Der Neurobiologe Anders Garm, der sich seit über einem Jahrzehnt mit Würfelquallen beschäftigt, hat herausgefunden, dass Quallen aus ihren Fehlern lernen und ihr Verhalten ändern können. Wenn sie sich den Mangrovenwurzeln nähern, schätzen die Quallen die Entfernung ab, um zu bestimmen, wann sie sich abwenden müssen. Diese Fähigkeit ist für ihr Überleben entscheidend. Das Forschungsteam fand heraus, dass der Kontrast bzw. die Dunkelheit der Wurzel im Vergleich zum Wasser der Schlüssel zur Entfernungsbeurteilung ist. Darüber hinaus ändert sich das Verhältnis zwischen Entfernung und Kontrast täglich aufgrund äußerer Faktoren wie Regenwasser und Wellengang. Die Qualle kann visuelle Eindrücke und Empfindungen kombinieren, um aus jedem erfolglosen Ausweichmanöver zu lernen.

Diese Erkenntnisse stellen frühere Annahmen darüber in Frage, wozu Tiere mit einfachen Nervensystemen fähig sind. Die Studie identifizierte auch die spezifischen Zellen, die am fortgeschrittenen Lernen der Quallen beteiligt sind. Das Verständnis der Lernmechanismen bei Quallen könnte Einblicke in zelluläre Lernprozesse bei anderen Tieren liefern. Diese Forschung hat potenzielle Auswirkungen auf die Untersuchung der Gedächtnisbildung und kann in Zukunft zu einem besseren Verständnis und einer möglichen Bekämpfung von Demenz beitragen.

Quellen:

– Studie der Universität Kopenhagen, veröffentlicht in Current Biology