Neue Erkenntnisse zur ringförmigen Sonnenfinsternis „Ring of Fire“.

Am 14. Oktober wurden Sterngucker und Astronomen mit einem faszinierenden Himmelsereignis verwöhnt, das als ringförmige Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ bekannt ist. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis tritt dieses Phänomen auf, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne wandert, den Stern jedoch aufgrund seiner weiter entfernten Position von der Erde nicht vollständig bedeckt.

Kürzlich haben Forscher am Center for Solar-Terrestrial Research (NJIT-CSTR) des New Jersey Institute of Technology die Sonnenfinsternis auf bahnbrechende Weise eingefangen und so ein neues Licht auf dieses faszinierende Ereignis geworfen. Mithilfe des hochmodernen Owens Valley Radio Observatory Long Wavelength Array (OVRO-LWA) konnte das Team Radiowellenlängen zwischen 20 und 88 Megahertz (MHz) messen und so ein einzigartiges Bild der Sonnenfinsternis erstellen.

In den von NJIT-CSTR aufgenommenen Bildern und Videos wird die Position des Mondes durch gepunktete Linien dargestellt, während die durchgezogenen Linien den sichtbaren Teil der Sonne darstellen. Was diese Beobachtung wirklich bemerkenswert macht, ist die Entdeckung der Radiowellen, die sich über den Rand der Sonne hinaus erstrecken und von ihrer Korona ausgestrahlt werden, was einen faszinierenden „Feuerring“-Effekt erzeugt.

Bin Chen, außerordentlicher Professor für Physik am NJIT-CSTR, zeigte sich beeindruckt von der Detailgenauigkeit, die durch Radiobeobachtungen erfasst wurde. Er erwähnte, dass ihr Observatorium in Kalifornien zwar nicht in den Gürtel fiel, um Zeuge der ringförmigen Sonnenfinsternis zu werden, sie jedoch in der Lage waren, die Entwicklung des Ereignisses durch Radiowellen zu „sehen“. Diese einzigartige Gelegenheit ermöglichte es Wissenschaftlern, die ausgedehnte Korona der Sonne mit unübertroffener Auflösung zu untersuchen und dabei den Rand des Mondes als bewegliche „Messerschneide“ zu nutzen, um die Winkelauflösung zu verbessern.

Noch faszinierender ist, dass dieser neuartige Ansatz dank der Empfindlichkeit der Radiowellenlängen gegenüber der ausgedehnten Sonnenkorona eine viel größere Sonnenscheibe im Vergleich zu seinem sichtbaren Gegenstück darstellt. Mit diesem Durchbruch können Astronomen tiefer in das Verständnis der komplexen Dynamik von Sonnenfinsternissen eintauchen und ihr Wissen über die Korona der Sonne erweitern.

FAQ:

F: Was ist eine ringförmige Sonnenfinsternis?

A: Eine ringförmige Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne wandert, während er sich an seinem am weitesten von der Erde entfernten Punkt befindet. Der Mond erscheint kleiner als die Sonne und bedeckt sie nicht vollständig, was zu einem charakteristischen „Feuerring“-Effekt führt.

F: Wann wird die nächste Sonnenfinsternis in Australien stattfinden?

A: Die nächsten Sonnenfinsternisse in Australien sind für den 22. Juli 2028 geplant; 25. November 2030; 13. Juli 2037; und 26. Dezember 2038. Diese Finsternisse werden verschiedene Regionen des Landes durchqueren und Liebhabern einzigartige Beobachtungsmöglichkeiten bieten.