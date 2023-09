Ungewöhnlicher Hybridkolibri in Peru entdeckt

By

Im Nationalpark Cordillera Azul in den peruanischen Anden wurde ein noch nie zuvor dokumentierter Hybridkolibri entdeckt. Der Vogel ist das Ergebnis der Hybridisierung zweier verschiedener Arten, die im Westen Südamerikas heimisch sind: dem Rosakehlkolibri und dem Rotkehlkolibri. Diese Entdeckung stellt die Vorstellung in Frage, dass sich verschiedene Kolibriarten nicht kreuzen. Der Hybridvogel hat eine einzigartige Goldkehlfärbung, die eine Kombination der rosa Kehlen seiner Elternarten ist. Forscher spekulieren, dass Hybriden wie diese zur Vielfalt der Strukturfarben im Stammbaum der Kolibri beitragen könnten.

Federn erhalten ihre Grundfarbe durch Pigmente, aber Kolibrifedern sind schillernd, was bedeutet, dass ihre Farbe dadurch bestimmt wird, wie Licht gebogen und gefiltert wird, wenn es aus verschiedenen Winkeln auf die Federzellen trifft. Die Goldkehlfarbe des Hybridkolibris ist ein Ergebnis der komplexen Art und Weise, wie die Farben der schillernden Federn bestimmt werden. Durch die Mischung der komplexen Rezepte für die Federfarbe seiner beiden Elternarten entstand die einzigartige Färbung dieses Hybridvogels.

Hybridkolibris wie dieser sind selten und ihre Existenz wirft Fragen über die Häufigkeit und Rolle der Hybridisierung in der Kolibrisentwicklung auf. Diese Entdeckung hat Forschern neue Forschungsmöglichkeiten eröffnet und Einblicke in die Komplexität der Genetik und Färbung von Kolibris gegeben.

Hybridisierung: Der Prozess der Kreuzung zwischen Individuen zweier verschiedener Arten oder genetisch unterschiedlicher Populationen.

