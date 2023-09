Astronomen machen atemberaubendes Foto der „Brücke“ aus Gas, die kollidierende Galaxien verbindet

By

Ein atemberaubendes neues Foto vom Hubble-Weltraumteleskop zeigt eine schlanke „Brücke“ aus Gas, die zwei verschmelzende Galaxien im Arp 107-System verbindet. Diese kollidierenden Galaxien befinden sich etwa 465 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und sind durch einen schwachen Strom aus Staub und Gas verbunden.

Das von Hubbles Advanced Camera for Surveys aufgenommene Bild zeigt die größere Galaxie auf der linken Seite. Diese als Seyfert-Galaxie bekannte Spiralgalaxie weist einen markanten Spiralarm auf, der sich anmutig um ihren Kern krümmt. Seyfert-Galaxien sind besonders faszinierend, da trotz der Brillanz ihres aktiven Kerns die Strahlung der gesamten Galaxie beobachtet werden kann. Auf diesem Foto sind die spiralförmigen Wirbel der galaktischen Struktur deutlich zu erkennen.

Der galaktische Kern einer Seyfert-Galaxie strahlt ein starkes Leuchten aus, das dadurch entsteht, dass Materie in das supermassive Schwarze Loch in seinem Zentrum fällt. Diese aktiven Galaxienkerne können Licht ausstrahlen, das die Helligkeit aller Sterne in ihren Heimatgalaxien zusammen übertrifft.

Die kleinere Galaxie scheint einen leuchtenden Kern, aber relativ schwache Spiralarme zu besitzen. Dies liegt daran, dass es allmählich von der größeren Galaxie absorbiert wird. Die Verbindung zwischen diesen beiden verschmelzenden Galaxien ist im Hubble-Bild deutlich unter ihnen zu erkennen.

Arp 107 ist Teil einer Gruppe eigenartiger Galaxien, die als „Atlas der besonderen Galaxien“ bekannt ist und 1966 von Halton Arp zusammengestellt wurde. Dieses neue Foto ist Teil eines fortlaufenden Versuchs, weniger bekannte Galaxien aus dem Arp-Katalog zu untersuchen und ihre spektakuläre Schönheit mit ihnen zu teilen die Öffentlichkeit.

Quelle: ESA (Europäische Weltraumorganisation)