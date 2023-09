Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA erfasst eine atemberaubende Brücke aus Gas und Staub zwischen Galaxien

Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA hat ein atemberaubendes Bild einer Brücke aus Gas und Staub aufgenommen, die zwei Galaxien verbindet, die kurz vor der Verschmelzung stehen. Diese kosmische Brücke im System Arp 107 hat Wissenschaftler und Weltraumbegeisterte gleichermaßen fasziniert.

Arp 107, etwa 465 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, steht im Mittelpunkt einer gemeinsamen Mission der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Ziel der Mission ist es, die Geheimnisse der weniger bekannten Mitglieder dieses Systems aufzudecken.

Das kürzlich aufgenommene Bild zeigt deutlich eine Seyfert-Galaxie, die für ihren aktiven galaktischen Kern bekannt ist. Dieses einzigartige Himmelsgebilde wird von einem großen Spiralarm dominiert, der sich elegant um seinen Kern windet und mit zahlreichen entstehenden Sternen geschmückt ist. Interessanterweise verdanken diese Sterne ihre Entstehung und Leuchtkraft den reichen Materialreserven der kleineren Galaxie, mit der die Seyfert-Galaxie kurz vor der Verschmelzung steht.

Der aktive galaktische Kern der Seyfert-Galaxie bietet ein blendendes Schauspiel und strahlt ein strahlendes Leuchten aus, das für Materialien charakteristisch ist, die vom zentralen Schwarzen Loch verbraucht werden. Diese intensive Strahlung hat das Potenzial, die kollektive Leuchtdichte jedes Sterns in der Galaxie zu überschatten.

Im Gegensatz dazu erscheint die kleinere Galaxie in Arp 107 schwächer, insbesondere in ihren Spiralarmen, was auf ihre Absorption in der größeren Seyfert-Galaxie hinweist. Seyfert-Galaxien wie Arp 107 sind bemerkenswert, weil die Strahlung ihrer gesamten Galaxie trotz der immensen Helligkeit ihres aktiven Kerns beobachtet werden kann.

Sowohl die Seyfert-Galaxie als auch die kleinere Galaxie in Arp 107 sind Teil des „Atlas der besonderen Galaxien“, einer 1966 von Halton Arp erstellten Zusammenstellung. Diese Entdeckung zeigt nicht nur ihre bemerkenswerte Schönheit, sondern vertieft auch unser Verständnis des Kosmos und seiner Größe der himmlischen Evolution.

Während diese beiden Galaxien weiter zusammenwachsen, warten Wissenschaftler und Astronomie-Enthusiasten gespannt auf die Enthüllungen und Geheimnisse, die diese Verschmelzung enthüllen wird. Nur die Zeit und weitere Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops werden die Antworten liefern.

Quellen:

- NASA

– Europäische Weltraumorganisation (ESA)

– „Atlas der besonderen Galaxien“ von Halton Arp