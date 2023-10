Die New Horizons-Mission der NASA wurde bis 2029 verlängert

By

Der NASA-Raumsonde New Horizons, bekannt für ihren historischen Vorbeiflug an Pluto im Jahr 2015, wurde eine Missionsverlängerung bis 2029 gewährt. Die Sonde wird sich ab dem Geschäftsjahr 2025 auf die Erfassung heliophysikalischer Daten konzentrieren, mit der Möglichkeit eines weiteren Vorbeiflugs an einem Kuipergürtel-Objekt, falls a Der geeignete Kandidat wird identifiziert.

Die Ausweitung der New Horizons-Mission wird eine weitere Erforschung der Heliosphäre ermöglichen und Möglichkeiten für multidisziplinäre wissenschaftliche Forschung bieten. Nicola Fox, stellvertretende Administratorin des Science Mission Directorate der NASA, erklärte, dass die Ausweitung des Betriebs bis zum Verlassen des Kuipergürtels durch die Raumsonde von entscheidender Bedeutung sei, um wichtige Fragen zu unserem Sonnensystem zu beantworten.

Eine im Mai 2022 durchgeführte Überprüfung bestätigte den Wert der vorgeschlagenen heliophysikalischen und astrophysikalischen Untersuchungen, deutete jedoch an, dass die Untersuchung von Objekten des Kuipergürtels das Wissen möglicherweise nicht wesentlich erweitern wird. Später wurde jedoch eine Verlängerung um zwei Jahre genehmigt.

Der leitende Ermittler von New Horizons, Alan Stern, drückte seine Freude über die Nachricht aus und dankte allen, die die Fortsetzung der Mission unterstützten. Er äußerte die Hoffnung, ein weiteres Kuipergürtel-Objekt zur Untersuchung zu finden, und glaubte, dass die Stromversorgung des Raumfahrzeugs bis weit in die 2030er Jahre reichen könnte.

Obwohl die Missionsverlängerung eine aufregende Entwicklung ist, hat die NASA darauf hingewiesen, dass möglicherweise Opfer erforderlich sein könnten, um diese verlängerte Operation zu finanzieren. Die Agentur wird die Auswirkungen der erweiterten Mission auf den Haushalt bewerten, was Auswirkungen auf zukünftige Projekte haben könnte.

Die vom Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory gebaute Raumsonde New Horizons wurde 2006 gestartet. Sie hat ihre ursprüngliche Missionsdauer von neuneinhalb Jahren bereits überschritten und ist nach wie vor die fünfte Raumsonde, die sich über die Grenzen unseres Sonnensystems hinauswagt.

