New Horizons-Mission zur weiteren Erforschung des äußeren Sonnensystems

Die NASA-Mission New Horizons, die wegen einer möglichen Kürzung geprüft wird, hat einen Aufschub erhalten. Dr. Nicky Fox, stellvertretender Administrator des Science Mission Directorate der NASA, gab bekannt, dass der Missionsbetrieb mindestens bis zum Ende des Jahrzehnts fortgesetzt wird. Die erweiterten Operationen werden sich auf multidisziplinäre Wissenschaft konzentrieren und fortgesetzt werden, bis die Raumsonde 2028–2029 den Kuipergürtel verlässt.

Die 2006 gestartete Mission New Horizons flog zunächst am Pluto-System vorbei und untersuchte es im Jahr 2015, bevor sie sich auf den Weg zum Kuipergürtel machte. Es flog 2019 am Kuipergürtel-Objekt Arrokoth vorbei und erforscht und untersucht seitdem andere Himmelskörper im Sonnensystem. Mit ihren Staubmessungen, der Sammlung heliophysikalischer Daten und der Suche nach einem weiteren Vorbeiflugziel hat die Mission wesentlich zu unserem Verständnis des Sonnensystems beigetragen.

Der Kuipergürtel ist eine weitgehend unerforschte Region, die eisige Körper und Zwergplaneten wie Pluto enthält. Die Untersuchung dieser Objekte liefert wertvolle Einblicke in die Ursprünge des Sonnensystems. Die Ausweitung der New Horizons-Mission wird eine weitere Erforschung dieser Grenze ermöglichen.

Anfang dieses Jahres gab es Bedenken, dass die von der NASA vorgeschlagenen Änderungen an der Mission den Fokus auf die Planetenforschung verlieren und das derzeitige Wissenschaftsteam ersetzen würden. Dieser Vorschlag stieß beim Missionsteam und bei Mitgliedern der Planetenwissenschaftsgemeinschaft auf Widerstand. Ein Kollektiv aus 25 prominenten Planetenwissenschaftlern unterzeichnete einen Protestbrief, und die National Space Society initiierte eine Petition, um das Bewusstsein und die Unterstützung für die Mission zu schärfen.

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen hätte zum Verlust wichtiger wissenschaftlicher Forschungsmöglichkeiten geführt. Der leitende Forscher Alan Stern betonte die einzigartige Stellung von New Horizons bei der Verwirklichung der Kuipergürtel-Wissenschaft und die Fähigkeit der Raumsonde, entfernte Objekte zu untersuchen und nach neuen Vorbeiflugzielen zu suchen.

Die Finanzierung der erweiterten Mission erfolgt durch die Planetary Science Division der NASA, und das Programm wird gemeinsam von der Planetary Science Division und Heliophysics verwaltet. Die Auswirkungen auf das Budget und mögliche Auswirkungen auf künftige Projekte müssen noch bewertet werden.

Mit der Verlängerung der Mission hat New Horizons die Möglichkeit, zu unserem Verständnis des äußeren Sonnensystems beizutragen. Das Raumschiff ist in gutem Zustand und verfügt über die Ressourcen, um bis weit in die Mitte der 2050er Jahre hinein zu funktionieren. Während es seine Reise fortsetzt, kann es sogar Erkenntnisse liefern, wenn es die Grenze zum interstellaren Raum passiert.

