Alan Stern bereitet sich auf den suborbitalen Raumflug der Virgin Galactic-Mission vor

Alan Stern, Planetenforscher am Southwest Research Institute (SwRI) und Hauptforscher der NASA-Mission New Horizons, ist dabei, seinen Kindheitstraum, ins All zu fliegen, zu erfüllen. Auf der Galactic 05-Mission von Virgin Galactic wird Stern zur Besatzung ihres fünften kommerziellen Fluges gehören. Er wird bald zu den wenigen gehören, die sich jenseits der Erdatmosphäre gewagt haben.

Die Vorbereitung auf einen Raumflug ist keine leichte Aufgabe. Stern hat eine umfangreiche Ausbildung absolviert, darunter drei Zentrifugensitzungen und drei Hochleistungs-Jet-Flüge. Die Düsenflüge setzten ihn einer hohen Beschleunigung aus und halfen seinem Körper, sich an die hohen Geschwindigkeiten beim Start zu gewöhnen. Obwohl der Flug körperlich anstrengend ist, geht Stern davon aus, dass er nicht so anstrengend sein wird.

Im Laufe seiner Karriere hat Stern auf diesen Moment hingearbeitet. Er war Sporttaucher, reiste zum Südpol, wurde Berufspilot und arbeitete sogar als staatlich geprüfter Rettungssanitäter. Er bewarb sich mehrfach um die Stelle als NASA-Spezialist für Space-Shuttle-Missionen und setzte sich dafür ein, dass Wissenschaftler mit kommerziellen Raumflügen ins All reisen. Seine Bemühungen haben dazu beigetragen, den Fokus von Unternehmen wie Virgin und Blue Origin von der ausschließlichen Ausrichtung auf Touristen auf die Unterbringung von Forschern und Pädagogen zu verlagern.

Für Sterns bevorstehenden Flug hat er sich vom SwRI acht Ziele gesetzt. Der Flug dient als Vorbereitung für seinen nächsten von der NASA finanzierten suborbitalen Flug, der sich ausschließlich auf die Forschung konzentrieren wird. Während des Fluges möchte er sich mit der realen Erfahrung vertraut machen und sie mit den Trainingssimulationen vergleichen. Stern wird außerdem ein Biogeschirr tragen, um seinen Blutdruck und seine Herzfrequenz zu überwachen. Diese Daten werden mit früheren Tests verglichen und liefern wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Forschungsflüge.

Trotz einiger Bedenken hinsichtlich der damit verbundenen Risiken überwiegt Sterns Aufregung alle Ängste. Seine größte Sorge ist, kurz vor dem Flug krank zu werden. Aufgrund seiner Erfahrung aus über 24 Schwerelosigkeitsflügen ist er jedoch weiterhin zuversichtlich, potenziell gefährliche Situationen meistern zu können.

