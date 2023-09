Neue Darmbakterien entdeckt: Auswirkungen auf die Gesundheit und den Schutz vor Krankheitserregern

Ein internationales Wissenschaftlerteam unter der Leitung des Mikrobiologen Alexander Loy von der Universität Wien hat eine spannende Entdeckung über Darmbakterien gemacht. Sie haben eine neue Bakteriengattung identifiziert, die ausschließlich Taurin konsumiert, eine semi-essentielle Aminosäure, die in Fleisch, Milchprodukten und Meeresfrüchten vorkommt. Dieses Bakterium mit dem Namen Taurinivorans muris produziert als Nebenprodukt die schädliche Chemikalie Schwefelwasserstoff.

Die Forscher fanden heraus, dass Schwefelwasserstoff sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den Körper haben kann. In geringen Mengen ist es für mehrere physiologische Prozesse unerlässlich und kann sogar vor Krankheitserregern schützen. Zu hohe Schwefelwasserstoffwerte können jedoch zu Darmentzündungen und Schäden an der Darmschleimhaut führen.

Das Verständnis der Hauptakteure und Prozesse, die im Darm Schwefelwasserstoff erzeugen, ist für die Entwicklung therapeutischer Interventionen von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei Erkrankungen wie entzündlichen Darmerkrankungen. Durch die Isolierung der ersten Taurin abbauenden Bakterien im Darm von Mäusen sind die Forscher der Aufklärung, wie Darmmikroben die Gesundheit von Mensch und Tier beeinflussen, einen Schritt näher gekommen.

Um an Taurin im Darm zu gelangen, ist Taurinivorans muris auf andere Darmbakterien angewiesen, um es aus Gallensäuren freizusetzen. Taurinhaltige Gallensäuren werden in der Leber produziert und bei einer fettreichen Ernährung in den Darm abgegeben, um die Fettverdauung zu unterstützen. Die Aktivitäten der Bakterien im Darm beeinflussen auch den Gallensäurestoffwechsel in der Leber, was Auswirkungen auf verschiedene Prozesse und Krankheiten im Körper hat.

Eine der wichtigen Funktionen von Darmmikroben ist ihre Fähigkeit, sich gegen Krankheitserreger zu verteidigen. Der von diesen Mikroben produzierte Schwefelwasserstoff kann den sauerstoffabhängigen Stoffwechsel bestimmter Krankheitserreger unterdrücken, was es ihnen erschwert, sich anzusiedeln und Schaden anzurichten. Die Forscher fanden heraus, dass Taurinivorans muris eine Schutzfunktion gegen zwei bedeutende Darmpathogene, Klebsiella und Salmonella, spielt.

Diese Entdeckung trägt nicht nur zu unserem Verständnis der komplexen Wechselwirkungen im Darmmikrobiom bei, sondern hat auch Auswirkungen auf die Entwicklung mikrobiombasierter Therapien. Es bietet eine Grundlage für zukünftige Forschungen, die darauf abzielen, das Potenzial von Darmbakterien zur Verbesserung der Gesundheit und zum Schutz vor Krankheitserregern zu nutzen.

