Neuer kosmischer Atlas liefert genaue Details von fast 400,000 Galaxien

Aus den Daten von drei astronomischen Untersuchungen, die zwischen 2014 und 2017 durchgeführt wurden, wurde ein digitaler kosmischer Atlas namens Siena Galaxy Atlas (SGA) erstellt. Dieser Atlas enthält genaue Informationen zu fast 400,000 Galaxien in der Nähe der Milchstraße. Der Atlas ist nicht nur eine wertvolle Ressource für Astronomen, sondern enthält auch wunderschöne Bilder, die der Öffentlichkeit online zugänglich sind.

Der SGA ist ein unschätzbar wertvolles Werkzeug für Astronomen, da er es ihnen ermöglicht, Muster zu identifizieren und neue Entdeckungen zu kategorisieren, wie zum Beispiel vorübergehende Sterne, die aufflammen und verschwinden. Darüber hinaus hilft es Astronomen zu bestimmen, welche Objekte einer weiteren Untersuchung wert sind. Die Datenbank muss kontinuierlich aktualisiert werden, um mit neuen Entdeckungen und Fortschritten in der Teleskoptechnologie Schritt zu halten.

Die SGA bietet höchste Genauigkeit und enthält eine Fülle von Informationen über die Entstehung und Entwicklung von Galaxien, die Verteilung der Dunklen Materie und die Ausbreitung von Gravitationswellen im Weltraum. Laut John Moustakas, SGA-Projektleiter und Physikprofessor am Siena College, sind nahegelegene große Galaxien für die Untersuchung besonders wichtig, da sie detaillierte Einblicke in galaktische Prozesse bieten.

Die Kartierung des Nachthimmels ist eine jahrhundertealte Praxis mit der Erstellung bemerkenswerter kosmischer Atlanten wie dem Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles und dem New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars. Im Gegensatz zu diesen historischen Atlanten verlässt sich die SGA auf modernste digitale Bilder, die mit fortschrittlicher Technologie aufgenommen wurden. Der Atlas wurde unter Verwendung von Informationen verschiedener Teleskope und Satelliten erstellt, darunter der Dark Energy Camera (DECam) und des NASA-Satelliten Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).

Eines der herausragenden Merkmale des SGA ist seine Genauigkeit dank hochempfindlicher Instrumente, die bei der Datenerfassung eingesetzt werden. Es ist der erste kosmische Atlas, der Lichtprofile von Galaxien zeigt und beschreibt, wie sich die Helligkeit vom Zentrum zum Rand ändert. Die SGA beseitigt frühere Probleme mit falschen Positionen, Größen, Formen und nicht-galaktischen Einträgen in anderen Zusammenstellungen.

Astronomen können die SGA-Daten für verschiedene Zwecke nutzen, unter anderem für die Untersuchung der Entstehung von Sternen in unterschiedlich geformten Galaxien und für die Untersuchung des Einflusses der Dunklen Materie auf die Position und Clusterbildung von Galaxien. Es kann auch dabei helfen, die Quellen der auf der Erde entdeckten Gravitationswellensignale zu identifizieren.

Die Veröffentlichung dieser Daten ist nicht nur für die wissenschaftliche Forschung von Vorteil, sondern ermöglicht der Öffentlichkeit auch die Betrachtung und Identifizierung nahegelegener Galaxien. Das SGA wird besonders für Amateurastronomen nützlich sein, die mehr über die von ihnen beobachteten Himmelsziele erfahren möchten.

