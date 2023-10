Ein neuer Galaxienatlas bietet einen detaillierten Überblick über unsere kosmischen Nachbarn

By

Ein kürzlich veröffentlichter Atlas ermöglicht es Benutzern, den Nachthimmel in beispielloser Detailtiefe zu erkunden und bietet eine Fülle von Informationen zu fast 400,000 großen Galaxien. Der Siena Galaxy Atlas (SGA) bietet optische und infrarote Multiwellenlängenbilder sowie Lichtprofile und ist damit der erste galaktische Atlas, der solche Daten enthält. Der Atlas deckt 20,000 Quadratgrad ab und umfasst etwa die Hälfte des Nachthimmels.

Frühere Zusammenstellungen galaktischer Daten waren häufig mit Fehlern bei Positionen, Größen und Formen von Galaxien sowie der Einbeziehung nichtgalaktischer Objekte behaftet. Die SGA befasst sich jedoch mit diesen Problemen und bietet genaue Messungen von Positionen, Größen und Helligkeiten für eine große Auswahl an Galaxien. Dieses Maß an Präzision war für eine so große Galaxiensammlung bisher nicht zuverlässig verfügbar.

Der SGA-Datensatz ist das Ergebnis von drei Scans, die zwischen 2014 und 2017 im Rahmen der Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Surveys durchgeführt wurden. Zur Sammlung der notwendigen Informationen wurden Teleskope des NOIRLab der National Science Foundation sowie des Steward Observatory der University of Arizona und Daten des NASA-Satelliten WISE verwendet.

Die SGA liefert nicht nur wertvolle Daten für Astronomen, sondern ermöglicht der Öffentlichkeit auch die Betrachtung und Identifizierung nahegelegener Galaxien. Der Atlas ist ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung von Mustern in Objektpopulationen, zur Analyse vorübergehender Phänomene, zum Verständnis der galaktischen Physik und zur Erweiterung des Wissens über die Beziehung zwischen Galaxien und dunkler Materie. Darüber hinaus könnte die SGA zu einem besseren Verständnis der Verteilung von Galaxien und ihrer Verbindung zur allgegenwärtigen Dunklen Materie beitragen, die das Universum dominiert.

Es wird erwartet, dass die Veröffentlichung des umfassenden Datensatzes der SGA erhebliche Auswirkungen sowohl auf die astronomische Forschung als auch auf die Auseinandersetzung der Öffentlichkeit mit dem Kosmos haben wird. Jetzt kann jeder, der Interesse daran hat, die Geheimnisse des Nachthimmels zu erforschen, auf diese wertvolle Ressource zugreifen.

