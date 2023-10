Gaia-Mission kartiert über 150,000 Asteroidenumlaufbahnen

By

Die Gaia-Mission der ESA, die 2013 mit dem Ziel gestartet wurde, unsere Galaxie und darüber hinaus zu kartieren, hat kürzlich ihren dritten Datensatz namens Gaia Data Release 3 (DR3) veröffentlicht. Diese neueste Veröffentlichung enthält Daten zu über 1.8 Milliarden Sternen und hat dazu beigetragen, die Lücken in unserem Wissen über dicht gepackte Sterngebiete zu schließen, die bisher unerforscht waren.

Eine der bedeutenden Erkenntnisse von Gaias DR3 ist die Kartierung des größten von der Erde aus sichtbaren Kugelsternhaufens, Omega Centauri. Durch die Aktivierung eines speziellen Modus konnte Gaia einen größeren Teil des Himmels erfassen und innerhalb dieses Sternhaufens über eine halbe Million neue Sterne entdecken. Diese neue Kartierung wird eine weitere Untersuchung der Struktur des Sternhaufens und der Verteilung der Sterne darin ermöglichen. Gaia untersucht derzeit acht weitere Regionen auf ähnliche Weise, die in der nächsten Datenveröffentlichung DR4 enthalten sein werden.

Neben der Untersuchung von Sternen konzentrierte sich Gaias DR3 auch auf die Untersuchung von Asteroiden. In dieser Veröffentlichung wurden über 150,000 Asteroiden untersucht, deren Positionen im Vergleich zu früheren Datenveröffentlichungen über einen längeren Zeitraum bestimmt wurden. Diese erhöhte Präzision ermöglicht ein genaueres Verständnis ihrer Umlaufbahnen. Diese Informationen sind von entscheidender Bedeutung für die Vorhersage möglicher Asteroideneinschläge und für die weitere Erforschung der Ursprünge und Dynamik dieser Himmelskörper.

Darüber hinaus zeigt ein weiteres in Gaias DR3 vorgestelltes Papier die Kartierung der Scheibe der Milchstraße durch die Analyse der schwachen Abdrücke von Gas und Staub zwischen Sternen. Durch die Stapelung und Untersuchung von sechs Millionen Spektren konnte das Gaia-Team schwache Signale identifizieren, die Einblicke in die komplexen physikalischen und chemischen Prozesse in unserer Galaxie geben.

Da Gaias DR4 voraussichtlich Ende 2025 veröffentlicht wird, warten Astronomen und Wissenschaftler gespannt auf detailliertere Details zu Sternfarben, -positionen, -bewegungen sowie zur Identifizierung und Charakterisierung von Quasaren, Galaxien und potenziellen Exoplaneten. Gaias laufende Mission enthüllt weiterhin neue Einblicke in das Universum und erweitert unser Verständnis des Kosmos.

Quellen:

– Europäische Weltraumorganisation (ESA)