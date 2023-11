Neue Fossilien in Brasilien geben Aufschluss über die rätselhaften Silesauriden

Eine kürzliche Entdeckung von Fossilien in Rio Grande do Sul, dem südlichsten Bundesstaat Brasiliens, hat die Erforschung der Silesauriden, einer Gruppe von Dinosaurierformen, die während der Trias lebten, um eine neue Komplexitätsebene erweitert. Diese Fossilien haben bei Forschern Interesse geweckt, da sie wertvolle Einblicke in die Evolutionsgeschichte der Silesauriden und ihre Beziehung zu Dinosauriern liefern.

Die Fossiliensammlung, die 2014 an einem Ort namens Waldsanga in der Santa-Maria-Formation gefunden wurde, besteht aus Knochen mehrerer Individuen. Obwohl es schwierig ist, festzustellen, ob alle Knochen derselben Art angehören, deuten die Beweise darauf hin, dass dies der Fall ist. Dieser Befund ist von Bedeutung, da er das vorhandene Wissen über Tiere erweitert, die während der Trias in der Gegend lebten.

Die Ansammlung mit der Bezeichnung UFSM 11579 ist der vierte Silesauridenfund in Brasilien und der zweite aus der Karnzeit. Diese Fossilien werden im Labor für Stratigraphie und Paläobiologie der Bundesuniversität Santa Maria aufbewahrt. Die Forscher, die die Fossilien analysierten, verglichen ihre Eigenschaften mit bestehenden Stammbäumen der Silesauriden und kamen zu dem Schluss, dass sie tatsächlich Teil der Linie der Silesauriden sind, auch wenn sie keine neue Art darstellen.

Silesauriden waren meist Vierbeiner und hatten eine Größe von einem bis drei Metern Länge. Sie hatten lange Hinterbeine und schlanke Vorderbeine. Fossilien wurden in Südamerika, Nordamerika, Afrika und Europa gefunden und belegen ihre weite Verbreitung während der Trias.

In einer separaten Studie konzentrierten sich die Forscher auf die Zahnanatomie von Silesauriden, um weitere Einblicke in ihre evolutionäre Beziehung zu Dinosauriern zu gewinnen. Ihre Analyse ergab, dass die Zahnbefestigung und -implantation bei den untersuchten Arten, einschließlich UFSM 11579, denen von Dinosauriern und Krokodilen ähnelte. Dieser Befund legt nahe, dass Silesauriden ein Zwischenstadium zwischen dem alten Zustand der verwachsenen Zähne und dem abgeleiteten Zustand darstellen könnten, bei dem die Zähne durch Bänder im Kieferknochen verankert sind.

Die Ergebnisse zur Zahnimplantation unterscheiden Silesauriden nicht definitiv von anderen Dinosaurierformen, liefern aber überzeugende Beweise dafür, dass Silesauriden eng mit Dinosauriern verwandt sind. Um unser Verständnis der Evolutionsgeschichte dieser Gruppe zu verbessern, betonen Forscher die Bedeutung detaillierter phylogenetischer Studien, die eine gründliche Analyse von Fossilien in Sammlungen umfassen.

