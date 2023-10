Neue Arten von Korallenrifffischen im Great Barrier Reef entdeckt

By

Forscher der University of the Sunshine Coast haben in den südlichen Gewässern des Great Barrier Reef eine bisher unbekannte Art von Korallenrifffischen entdeckt. Der als Lady Elliot Shrimp Goby bezeichnete Fisch wurde im Rahmen eines Projekts gefunden, das die sich verändernde Artenvielfalt auf und um Lady Elliot Island kartiert. Die Wissenschaftler fanden bei ihren Unterwasseruntersuchungen auch mehrere andere nicht identifizierte Meeresbewohner, darunter Zwerg- und Zwerggrundeln sowie Riffbarsche, die sie nun als neue Arten zu bestätigen versuchen.

Der Lady-Elliot-Garnelengrundel wurde als klein und weiß mit braunen Flecken, gelb-orangefarbenen Streifen und einer großen, segelartigen ersten Rückenflosse beschrieben und in einem Sandbau gefunden, den er mit einem Paar schnappender Garnelen teilt. Diese Entdeckung ist besonders bedeutsam, da es selten vorkommt, dass man an einem Riff eine völlig neue Fischart in Sichtweite findet.

Die Forscher gehen davon aus, dass der Lady-Elliot-Garnelengrundel wahrscheinlich im gesamten Capricorn-Bunker-Riffe vorkommt und möglicherweise im gesamten Great Barrier Reef verbreitet ist. Diese Entdeckung wirft die Frage auf, wie viele neue Arten noch auf ihre Entdeckung warten, und unterstreicht die Bedeutung der laufenden Biodiversitätsforschung.

Das Leaf to Reef-Projekt, dessen Ziel der Schutz kritischer Lebensräume im Great Barrier Reef ist, war maßgeblich an der Entdeckung dieser neuen Arten beteiligt. Die Meeresbiologin und außerordentliche Professorin Kathy Townsend, die das Projekt leitet, betont die Bedeutung der Erforschung neuer Arten für die Identifizierung schutzbedürftiger Ökosysteme.

Das Forschungsteam wird einen komplizierten und langwierigen Prozess durchlaufen, um diese neuen Entdeckungen als neue Arten zu bestätigen, einschließlich genetischer Vergleiche und Konsultationen mit globalen Experten. Lady Elliot Island spielt eine wichtige Rolle als Naturschutzgebiet und Zufluchtsort für tropische Arten, die nach Süden ziehen, um der Erwärmung der Ozeane zu entkommen.

Quellen:

– Zeitschrift der Ocean Science Foundation

– Dr. Chris Dudgeon, Meeresbiologe und Co-Autor der Studie

– Dr. Mark Erdmann, Fischtaxonom und Vizepräsident der Asien-Pazifik-Meeresprogramme von Conservation International

– Außerordentliche Professorin Kathy Townsend, UniSC-Meeresbiologin

– Dr. Gerry Allen, Fischzoologe und Hauptautor der Studie

– Anna Marsden, Geschäftsführerin der Great Barrier Reef Foundation