Die Raumsonde Osiris-Rex der NASA hat erfolgreich Asteroidenproben aus dem Weltraum zurückgebracht, was einen wichtigen Meilenstein in der Weltraumforschung darstellt. Die kleine Probenkapsel wurde während eines Vorbeiflugs an der Erde von der Raumsonde freigesetzt und mit dem Fallschirm in eine abgelegene Militärlandfläche in Utah abgeworfen. Es wird geschätzt, dass die Kapsel mindestens eine Tasse Trümmer des kohlenstoffreichen Asteroiden Bennu enthält. Japan ist das einzige andere Land, das Asteroidenproben erfolgreich zurückgegeben hat.

Diese Proben stellen den größten Transport von jenseits des Mondes dar und enthalten vermutlich konservierte Bausteine ​​aus dem frühen Sonnensystem, die wertvolle Einblicke in die Entstehung der Erde und des Lebens liefern. Die Raumsonde Osiris-Rex, die 1 eine 2016-Milliarde-Dollar-Mission startete, erreichte Bennu im Jahr 2018 und sammelte die Proben im Jahr 2020 mit einem langen Stabstaubsauger. Während ihrer Reise legte die Raumsonde 6.2 Milliarden Kilometer zurück.

Die Wiederherstellungsbemühungen der NASA in Utah umfassten Hubschrauber und einen temporären Reinraum auf dem Utah Test and Training Range des Verteidigungsministeriums. Die Proben werden zur weiteren Analyse zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert. Durch die Öffnung des Probenbehälters wird die genaue Menge des gesammelten Materials bestimmt.

Ingenieure schätzen, dass der Kanister etwa 250 Gramm Material von Bennu fasst, mit einer Fehlertoleranz von 100 Gramm. Dies übertrifft die Mindestanforderungen der Mission. Genaue Messungen werden in den kommenden Wochen erfolgen. Die NASA plant, die Proben im Oktober der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Bennu, der derzeit in einer Entfernung von 81 Millionen Kilometern von der Erde um die Sonne kreist, hat einen Durchmesser von etwa einem halben Kilometer und gilt vermutlich als Fragment eines größeren Asteroiden. Diese Proben werden entscheidende Daten für zukünftige Bemühungen zur Asteroidenablenkung liefern, da Bennu voraussichtlich im Jahr 2182 der Erde nahe kommen wird.

Diese erfolgreiche Mission markiert die dritte Probenrückgabe der NASA von einer Weltraumrobotermission und bereitet den Grundstein für zukünftige Erkundungsbemühungen, einschließlich der Mission zur Rückgabe von Proben vom Mars durch den Rover Perseverance.

