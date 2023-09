Sind die Schätzungen zum Wassereis auf dem Mond zu hoch?

By

Eine aktuelle Studie unter der Leitung von Dr. Raluca Rufu vom Southwest Research Institute weist darauf hin, dass die permanent beschatteten Regionen (PSRs) des Mondes, einige der kältesten Stellen im Sonnensystem, möglicherweise nicht so alt sind wie bisher angenommen. Bei diesen PSRs, die sich an den Polen des Mondes befinden, handelt es sich um Bereiche, in denen das Sonnenlicht niemals den Boden tiefer Krater erreicht und flüchtige Chemikalien, einschließlich Wassereis, einfängt.

Die Berechnungen des Teams legen nahe, dass die meisten PSRs des Mondes nicht älter als etwa 3.4 Milliarden Jahre sind und möglicherweise relativ junge Wassereisablagerungen enthalten. Dieser Befund hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der Wasserressourcen auf dem Mond, die als entscheidend für eine nachhaltige Monderkundung und zukünftige Weltraummissionen gelten.

Das Vorhandensein von Wassereis auf dem Mond ist seit langem für Wissenschaftler von Interesse. Sein Potenzial als Ressource für Astronauten könnte die Herstellung von Raketentreibstoffen und die Aufrechterhaltung lebenserhaltender Systeme ermöglichen. Allerdings wurde das Alter der PSRs, in denen vermutlich Wassereis eingeschlossen ist, früher auf ein viel höheres Alter geschätzt.

Sollten die PSRs tatsächlich jünger sein als bisher angenommen, würde dies bedeuten, dass die aktuellen Schätzungen des Wassereises auf dem Mond möglicherweise überschätzt werden. Dies wirft Fragen hinsichtlich der Machbarkeit der Nutzung dieser Ressourcen für zukünftige Mondmissionen auf. Weitere Forschung und Erkundung sind erforderlich, um das wahre Ausmaß und die Verfügbarkeit von Wassereis auf dem Mond zu bestimmen.

Die von Dr. Raluca Rufu und ihrem Team durchgeführte Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer weiteren wissenschaftlichen Untersuchung der PSRs des Mondes. Das Verständnis des Alters und der Zusammensetzung dieser Regionen ist für die Planung zukünftiger Missionen und die effektive Nutzung der Mondressourcen von entscheidender Bedeutung.

Quellen:

- NASA

– Südwest-Forschungsinstitut