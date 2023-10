Neuer Signalweg als potenzielle Ursache für altersbedingten Hörverlust identifiziert

Forscher der Universität Basel haben einen Signalweg namens mTORC2-Signalweg identifiziert, der möglicherweise eine entscheidende Rolle bei altersbedingtem Hörverlust spielt. Als dieser Weg bei Mäusen deaktiviert wurde, kam es zu einem allmählichen Hörverlust, und nach zwölf Wochen waren sie völlig taub. Die Studie legt nahe, dass die mit zunehmendem Alter abnehmende Produktion essentieller Proteine ​​in diesem Signalweg zu einer Verringerung der Synapsen und der Funktionalität der Hörsinneszellen führen kann, was letztendlich zu einem Hörverlust führen kann.

Die Entdeckung dieses Signalwegs könnte erhebliche Auswirkungen auf zukünftige therapeutische Interventionen haben. Derzeit sind Hörgeräte und Cochlea-Implantate die einzigen Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Hörverlust. Wenn jedoch der Zusammenhang zwischen dem mTORC2-Signalweg und dem Verlust von Synapsen bestätigt wird, könnte dies eine Grundlage für die Entwicklung neuer Therapien bilden. Das Innen- und Mittelohr, in dem sich die Hörsinneszellen befinden, ist für lokal verabreichte Medikamente oder Gentherapien zugänglich. Dies eröffnet Möglichkeiten für gezielte Behandlungen, die möglicherweise die Funktion der Hörsinneszellen wiederherstellen oder verbessern könnten.

Der mTORC2-Signalweg, der das Zellwachstum und das Zytoskelett steuert, war in Bezug auf die Haarzellen im Innenohr bisher nicht untersucht worden. Die Forscher fanden heraus, dass die Tiere nach und nach ihr Gehör verloren, als sie ein zentrales Gen dieses Signalwegs in den Haarzellen von Mäusen entfernten. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Haarzellen ihre Sensoren verloren, was zu verkürzten „winzigen Härchen“ führte, die für die Schallübertragung lebenswichtig sind. Darüber hinaus nahm die Anzahl der Synapsen ab, die Signale an den Hörnerv weiterleiten.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die Mechanismen, die dem altersbedingten Hörverlust zugrunde liegen. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Ergebnisse zu bestätigen und mögliche therapeutische Interventionen auf der Grundlage dieser Erkenntnisse zu untersuchen. Insgesamt könnte das Verständnis der Rolle des mTORC2-Signalwegs bei Hörverlust zu verbesserten Behandlungen für Personen mit altersbedingtem Hörverlust führen.

– „mTORC2 reguliert die Struktur und Funktion der Hörhaarzellen“ von Maurizio Cortada, Soledad Levano, Michael N. Hall und Daniel Bodmer. iScience, 18. August 2023.