Physiker führen bahnbrechende Experimente durch, um Einsteins Gravitationstheorie zu bestätigen

Physiker an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) stehen kurz davor, bahnbrechende Experimente durchzuführen, um Albert Einsteins Gravitationstheorie zu bestätigen. In einem innovativen Ansatz werden sie ultrakalte Atome nutzen, um das Äquivalenzprinzip zu untersuchen, ein grundlegendes Konzept in Einsteins Theorie. Das Äquivalenzprinzip besagt, dass alle Objekte mit der gleichen Beschleunigung fallen, wenn sie ausschließlich durch die Schwerkraft beeinflusst werden.

Bei früheren Experimenten zum Äquivalenzprinzip wurden kalte Rubidiumatome und sorgfältig kalibrierte Materialien verwendet, um die Auswirkungen der Schwerkraft im freien Fall zu messen. Naceur Gaaloul und sein Team an der Leibniz-Universität in Deutschland haben jedoch ein neues Experiment entwickelt, das Elemente dieser früheren Tests durch den Einsatz ultrakalter Atome im Weltraum kombiniert.

Diese bahnbrechende Forschung wird im Cold Atoms Laboratory (CAL) auf der ISS stattfinden. CAL wurde 2018 gestartet und wurde speziell für die Beobachtung von Quanteneffekten in ultrakalten Atomen unter Bedingungen extrem geringer Schwerkraft entwickelt. Innerhalb des CAL werden Atome mithilfe magnetischer Kräfte und Laser manipuliert und erreichen dabei Temperaturen, die nur Milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt liegen.

Indem sie Kalium- und Rubidiumatome auf demselben Chip kühlen und ihn in zwei separate Interferometer umwandeln, können die Wissenschaftler die Beschleunigung anhand der von Materiewellen erzeugten Interferenzmuster messen. Da sich die ISS aufgrund der Schwerkraft ständig im freien Fall befindet, würden Unterschiede in den von den Interferometern aufgezeichneten Beschleunigungswerten auf einen Verstoß gegen das Äquivalenzprinzip hinweisen.

Dieses Experiment hat nicht nur das Potenzial, die allgemeine Relativitätstheorie zu validieren, sondern könnte auch neue Teilchen entdecken, die im Standardmodell der Teilchenphysik nicht berücksichtigt werden. Laut Timothy Kovachy von der Northwestern University steigt die Genauigkeit atombasierter Interferometer, je länger die Atome im freien Fall sind, was die ISS zu einer idealen Plattform für das Erreichen extremer Präzision macht.

Obwohl erwartet wird, dass die CAL-Experimente deutlich genauere Ergebnisse liefern als satelliten- oder erdgestützte Tests, erkennt Gaaloul die Einschränkungen bei der Durchführung hochpräziser Experimente auf der ISS aufgrund von Vibrationen an, die durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Das ultimative Ziel besteht daher darin, einen speziellen Satelliten zu entwickeln, der speziell für Tests des Äquivalenzprinzips ausgelegt ist.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Was ist das Äquivalenzprinzip?

A: Das Äquivalenzprinzip, ein Schlüsselprinzip in Einsteins Gravitationstheorie, besagt, dass alle Objekte mit der gleichen Beschleunigung fallen, wenn sie ausschließlich durch die Schwerkraft beeinflusst werden.

F: Wie testen Physiker das Äquivalenzprinzip?

A: Physiker nutzen das Cold Atoms Laboratory auf der Internationalen Raumstation, um ultrakalte Atome abzukühlen und ihre Beschleunigung mithilfe von Interferometern zu messen.

F: Welche Bedeutung hat das neue Experiment?

A: Ziel des Experiments ist es, die genauesten Tests des Äquivalenzprinzips zu liefern, die jemals durchgeführt wurden, und möglicherweise neue Teilchen aufzudecken, die über das Standardmodell hinausgehen.

F: Welche Vorteile bietet die Durchführung von Experimenten im Weltraum?

A: Weltraumexperimente bieten Bedingungen geringer Schwerkraft und längere Freifalldauern, was im Vergleich zu Experimenten auf der Erde eine höhere Präzision bei den Messungen ermöglicht.

F: Welche Pläne gibt es für die zukünftige Prüfung des Äquivalenzprinzips?

A: Während sich die Internationale Raumstation für erste Experimente eignet, planen Forscher die Entwicklung eines eigenen Satelliten, um in Zukunft präzisere Tests durchführen zu können.

-Quellen: NASA, Leibniz Universität Hannover