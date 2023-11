Neue Beweise belegen, dass Fusionen von Neutronensternen schwere Elemente produzieren

In einer bahnbrechenden Entdeckung haben Physiker aus Japan und Litauen überzeugende Beweise dafür erbracht, dass Tellur, ein wesentliches Element auf der Erde, bei der Verschmelzung von Neutronensternen entsteht. Dieser Befund untermauert die Hypothese, dass die Verschmelzung von Neutronensternen für den Großteil der schweren Elemente verantwortlich ist, die in den riesigen Weiten des Universums vorkommen.

Die Entstehung schwerer Kerne, also solcher, die schwerer als Silber sind, wird hauptsächlich durch einen Kernreaktionsprozess erklärt, der als schneller Neutroneneinfangprozess (r-Prozess) bezeichnet wird. Dieser Prozess findet in Umgebungen statt, in denen eine hohe Dichte an freien Neutronen vorhanden ist. Unter diesen Bedingungen können Kerne Neutronen schneller einfangen als sie einem Beta-Zerfall unterziehen können, was zur Bildung neutronenreicher Kerne mit bestimmten Atommassenzahlen wie 80, 130 und 196 führt.

Die Häufigkeitsmuster schwerer Elemente in unserem Sonnensystem, einschließlich Tellur, untermauern die Annahme, dass der R-Prozess der Ursprung dieser Elemente auf der Erde ist. Frühere Theorien gingen davon aus, dass der R-Prozess hauptsächlich in der Materie stattfindet, die bei den dramatischen Kollisionen von Neutronensternen ausgestoßen wird, was zu einem beeindruckenden Phänomen führt, das als Kilonova bekannt ist.

Die Existenz von Kilonovae wurde 2017 bestätigt, als Gravitationswellen entdeckt wurden, die von einer Neutronensternverschmelzung, insbesondere GW170817, ausgehen. Nachfolgende Beobachtungen dieses vorübergehenden Ereignisses, bei dem Strahlung in der Größenordnung von einer Milliarde Sonnen emittiert wurde, lieferten weitere Beweise für das Vorhandensein von R-Prozess-Elementen. Erste Beobachtungen des Spektrums der Kilonova zeigten Absorptionssignaturen von Strontium-, Cer- und Lanthanidenelementen, die später von Emissionsmerkmalen dominiert wurden.

Um ihr Verständnis der Strahlungseigenschaften der mit Kilonovae verbundenen Nebelphase zu vertiefen, erstellten die Forscher Modelle, die Emissionslinien verschiedener schwerer Elemente, einschließlich Tellur, simulierten. Diese Modelle haben erfolgreich eine starke Emissionslinie bei 2.1 Mikrometern vorhergesagt, was mit einem ungeklärten Merkmal im Spektrum von GW170817 übereinstimmt. Diese Emissionslinie weist stark auf die Produktion von etwa einem Tausendstel der Sonnenmasse Tellur während des Kilonova-Ereignisses hin.

Darüber hinaus spielte das James Webb Space Telescope (JWST) eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung zusätzlicher Beweise für den R-Prozess, der bei der Verschmelzung von Neutronensternen auftritt. Bei der Untersuchung des außergewöhnlich hellen Gammastrahlenausbruchs GRB230307A entdeckte das JWST ein Infrarotspektrum, das Ähnlichkeiten mit GW170817 aufwies. Dieses Spektrum zeigte auch das charakteristische 2.1-Mikrometer-Merkmal, das mit Tellur in Verbindung gebracht wird, was einen weiteren Hinweis auf das Auftreten eines Kilonova-Ereignisses liefert.

Die Empfindlichkeit des JWST ermöglichte die Beobachtung von GRB230307A, das fast eine Milliarde Lichtjahre entfernt liegt. Dieser Erfolg unterstreicht die bemerkenswerten Fähigkeiten des Teleskops und weckt bei Forschern Optimismus hinsichtlich zukünftiger Beobachtungen von Kilonovae. Diese Beobachtungen zielen darauf ab, die komplizierten Ursprünge aller Elemente im Periodensystem zu entschlüsseln, indem die vielfältigen Kerne untersucht werden, die während dieser faszinierenden, aber katastrophalen Verschmelzungen entstanden sind.

Häufigste Fragen

Was ist der R-Prozess?

Der R-Prozess oder schnelle Neutroneneinfangprozess ist eine Kernreaktion, die in Umgebungen mit einer hohen Dichte freier Neutronen auftritt. Während dieses Prozesses fangen Kerne Neutronen schneller ein als sie zerfallen, was zur Synthese schwerer Kerne führt.

Was ist eine Kilonova?

Eine Kilonova ist ein astronomisches Ereignis, das während der Verschmelzung zweier Neutronensterne stattfindet. Es erzeugt einen intensiven Energieausbruch, ähnlich dem von tausend Novae, aber nicht so hell wie eine Supernova.

Welche Rolle spielt Tellur bei der Verschmelzung von Neutronensternen?

Die Entdeckung von Tellur in den Spektren von Kilonovae liefert überzeugende Beweise dafür, dass dieses Element bei der Verschmelzung von Neutronensternen entsteht. Seine Anwesenheit unterstützt außerdem die Hypothese, dass diese kosmischen Ereignisse für die Entstehung schwerer Elemente im gesamten Universum verantwortlich sind.