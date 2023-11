Die kommerzielle Robotermission der NASA zum Mond: Ein Tor zur Monderkundung

Die NASA startet mit ihrem Artemis-Programm ein spannendes Unterfangen zur Kommerzialisierung von Mondmissionen. Ein bedeutender Meilenstein in der Weltraumforschung soll Anfang 2024 erreicht werden, wenn sich die Vereinigten Staaten im Rahmen der Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-Initiative der NASA auf ihre erste kommerzielle Roboterlandung auf der Mondoberfläche vorbereiten.

An der Spitze dieser bahnbrechenden Initiative steht Astrobotic, ein wichtiger Akteur in der kommerziellen Mondmissionslandschaft. Ihr Peregrine-Lander wird vom Space Launch Complex 41 in Florida aus gestartet und auf der innovativen Vulcan-Rakete sitzen, die von der United Launch Alliance (ULA) entwickelt wurde. Dieses historische Ereignis markiert nicht nur die erste kommerzielle Landung, sondern auch den ersten Start der hochmodernen Vulcan-Rakete der ULA, die verspricht, die Möglichkeiten der Weltraumforschung neu zu definieren.

Die Peregrine Mission One von Astrobotic hat sich zum Ziel gesetzt, die NASA dabei zu unterstützen, ihr Verständnis des Mondes zu verbessern und wesentliche Fähigkeiten für zukünftige Artemis-Missionen zu entwickeln, um letztendlich den Weg für die menschliche Erforschung der Mondoberfläche zu ebnen. Diese mit einer Vielzahl von NASA- und kommerziellen Nutzlasten ausgestattete Mission wird wichtige Experimente, Technologietests und Demonstrationen ermöglichen.

Die Medien sind herzlich eingeladen, einen Platz in der ersten Reihe einzunehmen, um dieser bahnbrechenden Mission beizuwohnen. Die Vorbereitungs- und Startaktivitäten finden im Kennedy Space Center der NASA in Florida statt. Journalisten sowohl aus den Vereinigten Staaten als auch aus internationalen Medien werden die Möglichkeit haben, an diesem bedeutsamen Anlass teilzunehmen, obwohl eine Medienakkreditierung erforderlich ist. Um eine Medienakkreditierung zu beantragen und weitere Informationen zu erhalten, können Interessenten die offizielle Website der NASA unter media.ksc.nasa.gov besuchen. Nach der Genehmigung werden Bestätigungs-E-Mails an akkreditierte Medien gesendet.

Durch die Zusammenarbeit mit Astrobotic und anderen Partnern unterstreicht die NASA ihr Engagement für die Festlegung einer regelmäßigen Häufigkeit der Lieferungen von Mondnutzlasten. Diese Missionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Sammlung wertvoller Daten und Erkenntnisse, die zu unserem Gesamtwissen über den Mond beitragen und den Weg für sichere und erfolgreiche bemannte Artemis-Missionen in naher Zukunft ebnen.

Während die NASA diese ehrgeizige kommerzielle Robotermission zum Mond ins Visier nimmt, treten wir in eine neue Ära der Monderkundung ein, die unser Engagement für die Erweiterung des Verständnisses der Menschheit über den Kosmos bekräftigt.

FAQ

1. Was ist der Zweck der kommerziellen Robotermission der NASA zum Mond?

Die kommerzielle Robotermission der NASA zielt darauf ab, unser Verständnis des Mondes zu verbessern und im Rahmen des Artemis-Programms entscheidende Fähigkeiten zu entwickeln, die für die künftige menschliche Erforschung erforderlich sind. Die Mission umfasst Experimente, Technologietests und Demonstrationen, die zu wissenschaftlichen Erkenntnissen beitragen und den Weg für bemannte Missionen ebnen.

2. Wann ist die erste kommerzielle Roboterlandung auf dem Mond geplant?

Die Landung ist für Anfang 2024 geplant – ein bedeutender Meilenstein in der Monderkundung.

3. Welches Unternehmen wird die Mission durchführen und welche Rakete wird eingesetzt?

Astrobotic wird in Zusammenarbeit mit der United Launch Alliance (ULA) die kommerzielle Mondmission durchführen. Die Mission wird an Bord der Vulcan-Rakete der ULA gestartet und markiert den Erstflug dieser innovativen Trägerrakete.

4. Wo können Medien weitere Informationen erhalten und eine Akkreditierung beantragen?

Medienpersonal kann die offizielle Website der NASA unter media.ksc.nasa.gov besuchen, um eine Akkreditierung zu beantragen und detaillierte Informationen über die Mission zu erhalten.

5. Was ist das ultimative Ziel dieser kommerziellen Robotermission?

Ziel der Mission ist es, das Wissen der NASA über den Mond zu erweitern, Experimente durchzuführen, neue Technologien zu testen und die Fähigkeiten zu demonstrieren, die für zukünftige bemannte Missionen zur Mondoberfläche im Rahmen des Artemis-Programms erforderlich sind.