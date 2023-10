Das Potenzial alter Proteine: Ein neuartiger Ansatz zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen

By

Im anhaltenden Kampf gegen Antibiotikaresistenzen haben Forscher auf dem Gebiet der molekularen Auslöschung kürzlich eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die eine neue Perspektive für die Bekämpfung dieser globalen Gesundheitskrise bietet. Unter der Leitung von César de la Fuente, Professor für Bioingenieurwesen an der University of Pennsylvania, nutzt das Team die Kraft des maschinellen Lernens und innovativer molekularer Techniken, um neuartige Antibiotika zu finden.

Antibiotika haben zweifellos die moderne Medizin revolutioniert und unzählige Leben vor einst tödlichen Krankheiten gerettet. Das Auftreten antibiotikaresistenter Bakterien stellt jedoch eine erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. De la Fuente erkannte den dringenden Bedarf an neuen Ansätzen und wandte sich dem maschinellen Lernen zu, um Computern beizubringen, wie man auf molekularer Ebene innovativ ist. In einer 2018 veröffentlichten bahnbrechenden Studie nutzte das Team erfolgreich künstliche Intelligenz, um ein neues Antibiotikum zu entwickeln, das sich bei der Bekämpfung von Bakterien bei Mäusen als wirksam erwies.

Aufbauend auf diesem anfänglichen Erfolg gingen die Forscher noch tiefer, indem sie alte Proteine ​​erforschten, die aus unseren ausgestorbenen Vorfahren gewonnen wurden. Durch die Untersuchung von Peptiden im Proteom von Arten wie Neandertalern und Denisovanern wollten sie potenzielle Moleküle mit antiinfektiösen Eigenschaften identifizieren. Mithilfe von Modellen des maschinellen Lernens entwickelte das Team einen Vorhersagealgorithmus, der in der Lage ist, Peptide von archaischen Menschen zu lokalisieren, die als wirksame Antibiotika dienen könnten.

Um ihre Ergebnisse zu validieren, nutzte das Team von de la Fuente eine Technik namens chemische Festphasensynthese. Bei diesem Ansatz wird Robotertechnologie eingesetzt, um Peptide einzeln nach Aminosäure zu erzeugen. Nach der Synthese wurden diese Peptide im Labor Bakterien ausgesetzt, um ihre Wirksamkeit bei der Eliminierung klinisch relevanter Stämme zu bewerten. Die Forscher konnten mehrere Peptide mit starken antibakteriellen Eigenschaften identifizieren, die Bakterien in Petrischalen und Tiermodellen wirksam vernichten.

Eine bemerkenswerte Entdeckung war ein Peptid namens „Neanderthalin-1“, das von Neandertalern stammt. Obwohl es nicht über eigenständige antibiotische Fähigkeiten verfügt, planen de la Fuente und sein Team, Neanderthalin-1 und andere Peptide als Vorlagen für weitere Forschungen zur Entwicklung neuer antimikrobieller Medikamente zu verwenden.

Dieser aufregende Durchbruch auf dem Gebiet der molekularen Auslöschung eröffnet neue Wege zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen. Durch die Nutzung alter Proteine ​​und modernster Technologien entdecken Wissenschaftler vielversprechende Hinweise auf der Suche nach wirksamen Antibiotika. Auch wenn weiterhin Herausforderungen bestehen, geben diese Ergebnisse Hoffnung für die Bekämpfung antibiotikaresistenter Bakterien und den Schutz der öffentlichen Gesundheit.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist molekulare Desextinktion?

Bei der molekularen Ausrottung geht es darum, genetisches Material aus ausgestorbenen Arten zu untersuchen und zu extrahieren, um Einblicke in ihre Biologie und mögliche Anwendungen in Bereichen wie der Medizin zu gewinnen.

Warum ist Antibiotikaresistenz ein Problem?

Antibiotikaresistenz entsteht, wenn Bakterien und andere Mikroben Mechanismen entwickeln, um der Wirkung von Antibiotika zu entgehen, wodurch sie bei der Behandlung von Infektionen unwirksam werden. Dies stellt eine erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar, da Infektionen immer schwieriger zu behandeln sind.

Welchen Beitrag leistet maschinelles Lernen zu dieser Forschung?

Algorithmen des maschinellen Lernens ermöglichen es Computern, große Datenmengen zu analysieren, Muster zu erkennen oder Vorhersagen zu treffen. Im Rahmen der Antibiotikaforschung hilft maschinelles Lernen dabei, potenzielle Peptide oder Moleküle zu identifizieren, die als wirksame Antibiotika dienen könnten.

Was sind Peptide?

Peptide sind kleine Ketten aus Aminosäuren, den Bausteinen von Proteinen. Sie haben verschiedene Funktionen in lebenden Organismen und können potenziell antibakterielle Eigenschaften aufweisen.

Könnte diese Forschung zur Wiederbelebung ausgestorbener Arten führen?

Während der Schwerpunkt dieser Forschung nicht auf der Wiederbelebung ganzer Organismen liegt, erforscht sie die Nutzung ausgestorbener Arten zur Gewinnung nützlicher Proteine ​​und Peptide. Ziel ist es, Moleküle zu finden, die bei der Entwicklung neuer Antibiotika oder anderer antimikrobieller Medikamente eingesetzt werden könnten.