Titel: Fortschritte in der Theorie der aktiven Materie: Komplexe Gleichungen lösen, um die Dynamik lebender Materialien zu verstehen

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) in Dresden haben gemeinsam mit dem Zentrum für Systembiologie Dresden (CSBD) und der TU Dresden erhebliche Fortschritte beim Verständnis der Form und des Verhaltens lebender Materialien erzielt die Entwicklung eines neuen Algorithmus. Dieser in einem Open-Source-Supercomputercode implementierte Algorithmus kann erstmals die komplexen Gleichungen der Theorie der aktiven Materie in realistischen Szenarien lösen.

Aktive Materie bezieht sich auf Materialien, die aus einzelnen Komponenten bestehen und einen chemischen Brennstoff in mechanische Kräfte umwandeln können, was zu kohärenten Strömungen und Bewegungsmustern führt. Diese Materialien spielen eine entscheidende Rolle in der Mechanik von Zellen und Geweben, aber das Verständnis ihres Verhaltens hat sich aufgrund der Komplexität der beteiligten mathematischen Gleichungen als schwierig erwiesen.

Der neue Algorithmus, entwickelt von Wissenschaftlern der Forschungsgruppe von Professor Ivo Sbalzarini an der TU Dresden, ermöglicht die genaue Lösung von Gleichungen für aktive Materie in drei Dimensionen und in komplex geformten Räumen. Dieser Durchbruch ermöglicht es Wissenschaftlern, das Langzeitverhalten aktiver Materialien sowohl in bewegten als auch in nicht bewegten Szenarien zu verstehen und zu analysieren.

Durch die Vorhersage des Verhaltens aktiver Materie können Forscher wertvolle Einblicke in die Mechanismen von Wachstum und Krankheit gewinnen. So können beispielsweise die Form von Gewebe und der Beginn einer Instabilität oder Dysregulation genau vorhergesagt werden. Dieses Wissen hat weitreichende Auswirkungen auf das Verständnis biologischer Prozesse und die Entwicklung künstlicher biologischer Maschinen im Nanomaßstab.

Die Software zur Implementierung des Algorithmus ist über die von der Sbalzarini-Gruppe entwickelte Open-Source-Bibliothek OpenFPM frei verfügbar. Dadurch wird das wissenschaftliche Rechnen im großen Maßstab demokratisiert, die für die Codeentwicklung in der wissenschaftlichen Forschung erforderliche Zeit verkürzt und die Produktivität gesteigert.

Dieser bedeutende Fortschritt in der Theorie der aktiven Materie bringt Wissenschaftler der Lösung des jahrhundertealten Rätsels, wie Zellen und Gewebe ihre Form annehmen, einen Schritt näher. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Supercomputern und innovativen Algorithmen können Forscher nun die Dynamik lebender Materialien detaillierter erforschen und verstehen.

FAQ:

Was ist die Theorie der aktiven Materie?

Die Theorie der aktiven Materie ist ein wissenschaftlicher Rahmen zum Verständnis des Verhaltens von Materialien, die aus einzelnen Komponenten bestehen, die chemischen Brennstoff in mechanische Kräfte umwandeln können. Diese Materialien weisen kohärente Strömungen und Bewegungsmuster auf.

Wie haben Wissenschaftler die komplexen Gleichungen der Theorie der aktiven Materie gelöst?

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts, des Zentrums für Systembiologie Dresden und der TU Dresden haben einen Algorithmus entwickelt, der in einen Open-Source-Supercomputer-Code implementiert ist. Dieser Algorithmus kann die komplexen Gleichungen der Theorie der aktiven Materie in realistischen Szenarien lösen und Einblicke in die Dynamik lebender Materialien liefern.

Welche Implikationen hat diese Forschung?

Diese Forschung ermöglicht es Wissenschaftlern, die Form von Geweben vorherzusagen, den Beginn von Instabilität oder Fehlregulation in biologischen Materialien zu verstehen und Einblicke in die Mechanismen von Wachstum und Krankheit zu gewinnen. Es hat auch das Potenzial, bei der Entwicklung künstlicher biologischer Maschinen im Nanomaßstab zu helfen.

Steht die Software, die den Algorithmus implementiert, anderen zur Verfügung?

Ja, die Software ist über die von der Sbalzarini-Gruppe entwickelte Open-Source-Bibliothek OpenFPM frei verfügbar. Dies ermöglicht es Informatikern, Supercomputer-Codes zu schreiben, und demokratisiert das groß angelegte wissenschaftliche Rechnen, wodurch die Produktivität in der wissenschaftlichen Forschung gesteigert wird.