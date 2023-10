Unterwasserroboter enthüllt neue Einblicke in die Eisschelfs der Antarktis

Eine bahnbrechende Studie der Cornell University hat neue Erkenntnisse über die Zirkulation von Meerwasser unter den Eisschelfs der Antarktis geliefert. Die Forschung unterstreicht die bedeutende Rolle, die Gletscherspalten, die früher als bloße Risse im Eis galten, bei der Beeinflussung der Stabilität dieser Eisschelfs spielen.

Möglich wurde die Studie durch den Einsatz eines innovativen ferngesteuerten Unterwasserroboters namens Icefin. Dieser bemerkenswerte Roboter manövrierte erfolgreich eine Gletscherspalte am Fuß des Ross-Schelfeises auf und ab und erfasste die ersten 3D-Messungen der ozeanischen Bedingungen in der Nähe der Aufsetzzone.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Roboteruntersuchung war die Entdeckung eines bisher nicht identifizierten Zirkulationsmusters. Die Studie ergab das Vorhandensein eines Strahls, der neben den bereits bekannten steigenden und sinkenden Strömungen Wasser seitlich durch die Gletscherspalte leitet. Darüber hinaus deckte die Untersuchung verschiedene Eisformationen auf, die im Laufe der Zeit durch wechselnde Strömungen und Temperaturänderungen geformt wurden.

Diese Ergebnisse liefern unschätzbare Erkenntnisse für die Verbesserung bestehender Modelle, die die Schmelz- und Gefrierraten von Eisschelfsen in Aufsetzzonen vorhersagen. Trotz ihrer entscheidenden Rolle beim globalen Meeresspiegelanstieg wurden diese Zonen bisher selten direkt beobachtet.

Die Studie betont die Bedeutung von Gletscherspalten für den Wassertransport entlang der Küste eines Schelfeises, ein Prozess, der bisher unbekannt war und in Modellen nicht berücksichtigt wurde. „Der Ozean macht sich diese Eigenschaften zunutze, und durch sie kann man den Hohlraum des Schelfeises belüften“, erklärt Peter Washam, Polarozeanograph und Forschungswissenschaftler an der Cornell University.

Diese monumentale Forschung wurde durch das Projekt RISE UP (Ross Ice Shelf und Europa Underwater Probe) im Rahmen des NASA-Programms „Planetary Science and Technology from Analog Research“ finanziert. Die detaillierten Ergebnisse finden Sie in der Zeitschrift Science Advances.

FAQ:

F: Wie heißt der in der Studie verwendete Unterwasserroboter?

A: Die Roboterumfrage wurde mit dem Icefin-Roboter durchgeführt.

F: Was hat die Studie über die Zirkulationsmuster unter dem antarktischen Schelfeis ergeben?

A: Die Studie deckte ein bisher nicht identifiziertes Zirkulationsmuster auf, das zusätzlich zu den bereits bekannten steigenden und sinkenden Strömungen einen seitlichen Wasserstrahl durch Gletscherspalten beinhaltet.

F: Wie werden sich diese neuen Erkenntnisse auf die aktuellen Modelle zur Vorhersage der Schmelz- und Gefrierraten des Schelfeises auswirken?

A: Die Entdeckungen werden dazu beitragen, bestehende Modelle zu verfeinern und ein genaueres Verständnis der Schmelz- und Gefrierraten von Eisschelfs, insbesondere in Aufsetzzonen, zu liefern.

F: Wie wurde die Forschung finanziert?

A: Die Forschung wurde durch das Projekt RISE UP (Ross Ice Shelf and Europa Underwater Probe) finanziert, das Teil des NASA-Programms „Planetary Science and Technology from Analog Research“ ist.

F: Wo finde ich weitere Informationen zu den Forschungsergebnissen?

A: Die detaillierten Ergebnisse finden Sie in der Zeitschrift Science Advances.