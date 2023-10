Junge Wälder und Waldschädigung sind der Schlüssel zu prädiktiven Kohlenstoffsenkenmodellen

By

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der französischen Kommission für alternative Energien und Atomenergie und des INRAE ​​hat eine bahnbrechende Studie zu den globalen Veränderungen der Waldbiomasse zwischen 2010 und 2019 durchgeführt. Ihre Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, junge Wälder und Walddegradation in prädiktiven Kohlenstoffsenkenmodellen zu berücksichtigen für wirksame Klimaschutzstrategien.

Das Forschungsteam entdeckte, dass Wälder in den Wäldern der Boreal- und gemäßigten Zonen die wichtigsten globalen Kohlenstoffsenken sind, während ältere und degradierte Tropenwälder nahezu kohlenstoffneutral sind. Die in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlichte Studie mit dem Titel „Globaler Anstieg des Kohlenstoffbestands in Biomasse, dominiert durch das Wachstum junger Wälder im Norden im letzten Jahrzehnt“ unterstreicht die Auswirkungen dieser Ergebnisse auf zukünftige Kohlenstoffsenkenmodelle.

Pflanzenbiomasse spielt eine entscheidende Rolle bei der Kohlenstoffbindung, wobei Zuwächse wie Pflanzenwachstum und Waldbedeckung zur Kohlenstoffbilanz beitragen. Umgekehrt kommt es zu Kohlenstoffverlusten aufgrund von Waldschädigung, Entwaldung und natürlichen Störungen. Die Überwachung der Kohlenstoffvorräte von Biomasse trägt dazu bei, ein besseres Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels und der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf Ökosysteme zu entwickeln.

Um die durchschnittlichen oberirdischen Kohlenstoffvorräte weltweit abzuschätzen, sammelten die Forscher Vegetationsdaten vom Satelliten Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) mithilfe von L-Band-Methoden zur optischen Vegetationstiefe (L-VOD). Allerdings schränkt die Signalstörung durch menschliche Aktivitäten die weit verbreitete Anwendung von L-VOD ein, da es empfindlich auf den vegetativen Wassergehalt reagiert.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entwickelten die Forscher einen Doppelfilter, der die zeitliche Signalzerlegung nutzte, um die Effekte auszugleichen. Sie nutzten Daten zur oberirdischen Biomasse und eine globale Karte, um die Gesamtbiomasse und das Verhältnis zwischen ober- und unterirdischer Biomasse zu berechnen. Diese Informationen ermöglichten es ihnen, regionale Kohlenstoffbudgets zu bewerten, durch verschiedene Faktoren verursachte Verluste und Zuwächse der Waldfläche zu analysieren und festzustellen, wie sich das Waldalter auf die Kohlenstoffspeicherung auswirkt.

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die Kohlenstoffvorräte der terrestrischen Biomasse von 500 bis 2010 um etwa 2019 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr gestiegen sind. Wälder in den nördlichen und gemäßigten Zonen tragen am meisten zur globalen Kohlenstoffsenke bei, während tropische Wälder aufgrund der Waldschädigung zu kleineren Kohlenstoffquellen geworden sind . Ältere Tropenwälder sind mit einem durchschnittlichen Baumalter von 140 Jahren nahezu CO50-neutral. Im Gegensatz dazu sind boreale Wälder mit Bäumen jünger als 50 Jahre oder mittleren Alters (zwischen 140 und XNUMX Jahren) die größten Kohlenstoffsenken.

Diese Ergebnisse stellen bestehende Kohlenstoffsenkenmodelle in Frage, die die Walddemographie und die Auswirkungen der Waldschädigung auf tropische Wälder nicht berücksichtigen, was letztendlich zum Verlust von Biomasse führt. Um die Zukunft von Kohlenstoffsenken auf globaler Ebene genau vorherzusagen und wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu entwickeln, müssen Waldschädigung und Alter berücksichtigt werden.

Zusammenfassend unterstreicht die Studie die Bedeutung der Einbeziehung junger Wälder und der Waldschädigung in prädiktive Kohlenstoffsenkenmodelle. Auf diese Weise können Forscher ihr Verständnis der Kohlenstoffbindung verbessern und geeignetere Strategien zur Eindämmung des Klimawandels entwickeln.

Quellen:

– Die Studie mit dem Titel „Globaler Anstieg des Kohlenstoffbestands in Biomasse, dominiert durch das Wachstum nördlicher Jungwälder im letzten Jahrzehnt“, veröffentlicht in der Zeitschrift Nature Geoscience.