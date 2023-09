Neue Messungen bestätigen, dass das Universum zu 69 % aus Dunkler Energie besteht

By

Astronomen haben ermittelt, dass die Dunkle Energie etwa 69 % der gesamten Materie-Energie-Dichte des Universums ausmacht. Die restlichen 31 % entfallen auf normale Materie (wie Sterne, Galaxien und Atome) und Dunkle Materie, eine mysteriöse Form von Materie, die durch die Schwerkraft auf das Universum einwirkt.

Dunkle Energie ist eine unbekannte Kraft, die für die beschleunigte Expansion des Universums verantwortlich ist, während dunkle Materie eine Gravitationskraft ist, die mit aktuellen Theorien nicht erklärt werden kann. Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa 80 % der Materie im Universum aus dunkler Materie besteht, der Rest ist reguläre oder „baryonische“ Materie.

Um die Materie-Energie-Dichte des Universums zu messen, verwendeten Astronomen Galaxienhaufen. Durch den Vergleich der Anzahl und Masse der Galaxien in einem Cluster mit numerischen Simulationen können Wissenschaftler die Anteile von Materie und Energie berechnen. Diese Methode basiert auf der Tatsache, dass Galaxienhaufen aus Materie entstehen, die über Milliarden von Jahren unter der Schwerkraft kollabiert ist.

Die Forscher verwendeten eine Technik namens GalWeight, um die Masse der Galaxienhaufen in ihrer Datenbank abzuschätzen. Anschließend führten sie Simulationen mit unterschiedlichen Anteilen an dunkler Energie und Materie durch und fanden heraus, dass ein Universum, das zu 31 % aus Materie besteht, am besten zu den beobachteten Galaxienhaufen passt. Diese Messung steht im Einklang mit früheren Studien und anderen Messungen der Materie-Energie-Dichte.

Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung des Universums und hilft Wissenschaftlern, die Natur der Dunklen Energie zu verstehen. Es verbessert auch unser Verständnis der Expansion des Universums mit möglichen Auswirkungen auf seine Zukunft.

