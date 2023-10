Theoretischer Rahmen vereint Physik und Biologie, um Evolution und Komplexität zu erklären

By

Ein internationales Forscherteam hat einen neuen theoretischen Rahmen namens Assemblierungstheorie entwickelt, der die Lücke zwischen Physik und Biologie schließt und einen einheitlichen Ansatz für das Verständnis bietet, wie Komplexität und Evolution in der Natur entstehen. Die in Nature veröffentlichte Forschung stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem grundlegenden Verständnis der biologischen Evolution und ihrer Beziehung zu den physikalischen Gesetzen des Universums dar.

Die Assemblierungstheorie baut auf früheren Arbeiten des Teams auf, in denen sie einen Komplexitätswert namens „Molecular Assembly Index“ entwickelten, um die Komplexität von Molekülen zu messen. Dieser Index korrelierte hohe Komplexitätswerte mit aus dem Leben stammenden Molekülen. Die neue Studie führt einen mathematischen Formalismus rund um das Konzept der „Assembly“ als physikalische Größe ein, die den Umfang der Auswahl erfasst, die erforderlich ist, um komplexe Objekte basierend auf ihrer Häufigkeit und ihren Assembly-Indizes herzustellen.

Die Hauptautorin Professorin Sara Walker erklärt, dass die Montagetheorie eine neue Perspektive auf Physik, Chemie und Biologie bietet und zeigt, dass es sich um unterschiedliche Perspektiven derselben zugrunde liegenden Realität handelt. Die Theorie zielt darauf ab, die Lücke zwischen reduktionistischer Physik und darwinistischer Evolution zu schließen und bietet eine grundlegende Theorie, die leblose und lebende Materie vereint.

Die Forscher zeigten, wie die Assemblierungstheorie zur Quantifizierung von Selektion und Evolution in Systemen eingesetzt werden kann, die von einfachen Molekülen bis hin zu komplexen Polymeren und Zellstrukturen reichen. Es erklärt sowohl die Entdeckung neuer Objekte als auch die Auswahl vorhandener Objekte und ermöglicht so eine unbegrenzte Steigerung der Komplexität.

Laut dem Co-Hauptautor Professor Lee Cronin hat die Assemblierungstheorie das Potenzial, Bereiche von der Kosmologie zur Informatik zu verändern und stellt eine neue Grenze an der Schnittstelle von Physik, Chemie, Biologie und Informationstheorie dar.

Die Forscher planen, die Assemblierungstheorie weiter zu verfeinern und ihre Anwendungen zur Charakterisierung bekannten und unbekannten Lebens zu untersuchen und Hypothesen über die Entstehung von Leben aus unbelebter Materie zu testen. Die experimentelle Überprüfbarkeit der Theorie eröffnet die Möglichkeit, damit Experimente zu entwerfen, die den Ursprung des Lebens klären könnten, indem im Labor lebende Systeme von Grund auf geschaffen werden.

Insgesamt verspricht die Assemblierungstheorie tiefgreifende neue Einblicke in die Physik, die der biologischen Komplexität und evolutionären Innovationen zugrunde liegt, und eröffnet viele neue Fragen und Forschungsrichtungen an der Grenze zwischen Physik und Biowissenschaften.

Quellen: Nature (DOI: 10.1038/s41586-023-06600-9)