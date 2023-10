KI-Tool erkennt und klassifiziert Supernova, sodass kein menschliches Eingreifen erforderlich ist

Ein brandneues Tool der künstlichen Intelligenz (KI) hat seine erste Supernova erfolgreich entdeckt, identifiziert und klassifiziert. Diese bahnbrechende Leistung markiert das erste Mal, dass der Mensch vollständig aus dem Prozess der Identifizierung und Untersuchung dieser mächtigen kosmischen Explosionen herausgenommen wird.

Supernovae sind hochenergetische Explosionen von Sternen, die eine immense Lichtmenge aussenden. Derzeit sind an der Erkennung und Analyse von Supernovae sowohl Menschen als auch Roboter beteiligt. Ein Team unter der Leitung der Northwestern University hat jedoch ein vollautomatisches System namens Bright Transient Survey Bot (BTSbot) entwickelt, das den Prozess beschleunigt und menschliche Fehler eliminiert.

Um den KI-Algorithmus zu trainieren, nutzten die Forscher über 1.4 Millionen historische Bilder aus 16,000 astronomischen Quellen. Durch die Untersuchung und das Lernen aus dieser riesigen Datenmenge ist BTSbot in der Lage, neue Supernova-Kandidaten schnell zu analysieren und zu klassifizieren.

Die Entfernung des Menschen aus dem Kreislauf erhöht nicht nur die Effizienz des Prozesses, sondern ermöglicht auch tiefergehende Beobachtungen. Dieses automatisierte System gibt dem Forschungsteam Zeit, seine Beobachtungen zu analysieren und neue Hypothesen zu entwickeln, um die Ursprünge dieser kosmischen Explosionen zu erklären.

Adam Miller von der Northwestern University, der das Projekt leitete, brachte die Bedeutung dieser Leistung zum Ausdruck und erklärte: „Zum ersten Mal überhaupt hat eine Reihe von Robotern und KI-Algorithmen die Entdeckung einer Supernova beobachtet, identifiziert und bestätigt.“ Dies stellt einen wichtigen Fortschritt dar, da weitere Verbesserungen es den Robotern ermöglichen werden, bestimmte Subtypen von Sternexplosionen zu isolieren.“

Das Team testete den BTSbot erfolgreich an einem neu entdeckten Supernova-Kandidaten namens SN2023tyk. In Zusammenarbeit mit Astronomen von Institutionen wie Caltech, der University of Minnesota und Universitäten in England und Schweden demonstrierte das internationale Team die Leistungsfähigkeit und das Potenzial dieses KI-Tools.

Die Entwicklung dieses vollautomatischen Systems stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der Astrophysik dar und rationalisiert den Prozess der Supernova-Erkennung und -Klassifizierung. Dieses KI-Tool macht nicht nur die menschliche Beteiligung überflüssig, sondern gibt den Forschern auch mehr Zeit, sich mit ihren Beobachtungen zu befassen und tiefere Einblicke in die Geheimnisse des Universums zu gewinnen.

Definitionen:

– Supernova: Eine extrem helle und kraftvolle Explosion eines Sterns.

– BTSbot: Der Bright Transient Survey Bot, ein von der Northwestern University entwickeltes KI-Tool zur Automatisierung der Erkennung und Klassifizierung von Supernovae.

Quellen:

– Northwestern University (https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classify-its-first-supernova/)

- Caltech

- Universität von Minnesota

- Liverpool John Moores Universität

– Universität Stockholm