Neue KI-Technik könnte die Suche nach Leben auf dem Mars revolutionieren

Wissenschaftler haben eine neue Technik des maschinellen Lernens entwickelt, die die Herkunft einer Probe bestimmen und mit einer Genauigkeit von 90 % zwischen biologischen und nichtbiologischen Materialien unterscheiden kann. Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie legt nahe, dass mit dieser KI-Technologie ausgestattete Sensoren auf Marsrovern zur Suche nach Lebenszeichen eingesetzt werden könnten. Die Methode umfasst die Analyse der molekularen Muster und Bestandteile einer Probe, um deren Herkunft zu identifizieren.

Laut Dr. Robert Hazen von der Carnegie Institution for Science, Co-Leiter der Forschung, könnte dieser Durchbruch die Suche nach außerirdischem Leben revolutionieren. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf das Verständnis des Ursprungs und der Chemie des frühen Lebens auf der Erde, sondern eröffnet auch die Möglichkeit, mithilfe intelligenter Sensoren in Roboterraumfahrzeugen nach Lebenszeichen zu suchen, bevor Proben zur Erde zurückgebracht werden.

Die Forscher trainierten KI-Algorithmen anhand von Datensätzen von 134 bekannten biotischen und abiotischen Proben. Die KI war dann in der Lage, Proben genau zu identifizieren, die von Lebewesen, durch geologische Prozesse verändertes altes Leben und Proben abiotischen Ursprungs stammten. Dies bedeutet, dass Wissenschaftler diese Technik möglicherweise nutzen könnten, um festzustellen, ob Marsproben einst lebendig waren.

Während die Methode noch einer weiteren Verfeinerung bedarf, um den NASA-Protokollen zu entsprechen, könnte sie auf dem Perseverance-Rover der NASA eingesetzt werden, der derzeit Proben auf der Marsoberfläche sammelt. Hazen glaubt, dass die vom Rover bereits gesammelten Daten möglicherweise Hinweise auf Moleküle aus einer organischen Marsbiosphäre liefern könnten.

Diese neue KI-gesteuerte Technik hat auch weitreichendere Auswirkungen. Es könnte helfen, Licht auf die Ursprünge der 3.5 Milliarden Jahre alten Sedimente in Westaustralien zu werfen, die möglicherweise die ältesten fossilen Mikroben der Erde enthalten. Darüber hinaus könnte es Anwendungen in der Biologie, Paläontologie und Archäologie haben.

Insgesamt hat dieser Durchbruch das Potenzial, die Suche nach Leben außerhalb der Erde erheblich voranzutreiben. Es ermöglicht Wissenschaftlern nicht nur, Lebenszeichen auf dem Mars zu identifizieren, sondern bietet auch Einblicke in die Vielfalt und Ursprünge des Lebens im Universum.

