Bahnbrechender proteinbasierter Biosensor zur Erkennung von Landminen und nicht explodierten Kampfmitteln auf TNT-Basis

Forscher der Hebräischen Universität Jerusalem (HU) haben in Zusammenarbeit mit dem Bioproduktionsplattformunternehmen Enzymit erfolgreich einen proteinbasierten Biosensor entwickelt, der Landminen und eine Vielzahl anderer TNT-basierter Blindgänger (UXO) genau erkennen kann. Das Team nutzte die proprietären Algorithmen und experimentellen Fähigkeiten von Enzymit, um den Sensor zu optimieren, was zu einer fünffachen Steigerung der Empfindlichkeit, schnelleren Reaktionszeiten und einer 30-mal stärkeren Signalstärke als beim ursprünglichen Konstrukt führte. Die Ergebnisse wurden im Computational and Structural Biotechnology Journal veröffentlicht.

Unter der Leitung von Professor Shimshon Belkin, Leiter des Labors für Umweltmikrobiologie und Biosensoren an der Hebräischen Universität, entwickelte das Team einen bakterienbasierten Ansatz zur Erkennung von Sprengstoffen. Durch ihre Forschung haben sie einen auf lebenden Zellen basierenden Sensor entwickelt, der Biolumineszenz aussendet, um das Vorhandensein selbst von Spuren des explosiven DNT (2,4-Dinitrotoluol) genau zu identifizieren. Diese bahnbrechende Technologie bietet eine kostengünstige und effiziente Lösung für die weltweite Verbreitung von Landminen, die weiterhin eine ernsthafte Bedrohung für Menschenleben und die Umwelt darstellen.

Herkömmliche Methoden zur Landminenerkennung sind sowohl kostspielig als auch zeitaufwändig und können lebensgefährlich sein. Die Biosensorplattform des Teams nutzt das Bakterium E. coli, um Spuren von DNT zu erkennen, einem flüchtigen Nebenprodukt von TNT, das aus Minen in die umliegende Erde sickert. Der E. coli ist so programmiert, dass er kurz nach dem Einsatz abstirbt, um sicherzustellen, dass er weder für Mensch noch für die Umwelt schädlich ist.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Team der Hebräischen Universität und Enzymit zeigt das Potenzial der synthetischen Biologie zur Bewältigung drängender globaler Herausforderungen. Im letzten Jahrzehnt konzentrierte sich das Labor auf die Entwicklung von Biosensorlösungen für die Sprengstoffdetektion, wobei dieses Projekt zur Schaffung einer hochentwickelten Biosensorplattform führte. Zusätzlich zur Erkennung von Landminen untersucht das Team die Erweiterung der Biosensorplattform, um andere gefährliche Materialien wie alternative Formen von Sprengstoffen, Umweltgifte und gefährliche Chemikalien zu erkennen.

Gideon Lapidoth, CEO von Enzymit, drückte seine Bewunderung für das Team von Professor Belkin und seinen bemerkenswerten Beitrag zur Entwicklung von Biosensorlösungen für die Sprengstoffdetektion aus. Er betonte den bahnbrechenden Charakter dieses Projekts im Bereich der Landminenerkennung und betonte das Potenzial der Kombination synthetischer Biologie mit künstlicher Intelligenz, um sichere und nachhaltige Lösungen für humanitäre und ökologische Herausforderungen zu schaffen.

*E. coli bezeichnet das Bakterium Escherichia coli.

