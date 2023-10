Forscher haben Mängel bei der Darstellung von schwarzem Kohlenstoff (BC), einem Hauptbestandteil atmosphärischer Aerosole, in aktuellen globalen Klimamodellen (GCMs) festgestellt. Eine aktuelle Studie von Chen et al. untersucht die mikrophysikalischen und optischen Eigenschaften von BC, die seine Strahlungswirkung beeinflussen, und schlägt ein verbessertes optisches Aerosolmodell vor, um diese Mängel zu beheben.

BC ist für seine starke Lichtabsorptionsfähigkeit und seinen Beitrag zur Klimaerwärmung bekannt. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Absorptionseffizienz und die Auswirkungen von Aerosolen auf die globale Erwärmung in GCMs aufgrund der unzureichenden Darstellung der komplexen Mischungszustände von BC überschätzt werden.

Chen et al. analysierte Beobachtungen der Partikelgrößenverteilung und des Mischungszustands aus mehreren Quellen, um wichtige BC-Eigenschaften zu identifizieren, die seine Strahlungseffekte erheblich beeinflussen. Anschließend entwickelten sie ein verbessertes optisches Aerosolmodell, das diese Eigenschaften basierend auf den Beobachtungen besser berücksichtigt. Dieses erweiterte Modell wurde anschließend in einem GCM implementiert.

Die Leistung des neuen Modells bewerteten die Forscher anhand von Feldbeobachtungen. Die Ergebnisse zeigten, dass die vorhergesagte BC-Absorption aus den verbesserten Darstellungen besser mit den globalen BC-Beobachtungen übereinstimmte. Dies wurde auf die genauere Vorhersage der BC-bezogenen mikrophysikalischen Eigenschaften und Mischungseigenschaften zurückgeführt.

Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass die verbesserte Darstellung von BC zu einer Verringerung seines Strahlungsantriebs und seiner Klimaeffekte um bis zu 24 Prozent führte. Dies unterstreicht die Bedeutung einer genauen Darstellung von BC in GCMs für zuverlässigere Klimaprojektionen.

Diese Studie mit dem Titel „Ein optisches Aerosolmodul mit beobachtungsbeschränkten Rußeigenschaften für globale Klimamodelle“ wurde im Journal of Advances in Modeling Earth Systems veröffentlicht.

Zusammenfassend stellen Chen et al. haben ein verbessertes Modell zur Darstellung von BC in GCMs entwickelt und dabei Mängel in den mikrophysikalischen und optischen Eigenschaften von BC behoben. Die Ergebnisse zeigen, dass diese verbesserte Darstellung zu einer besseren Übereinstimmung mit globalen Beobachtungen und einer Verringerung der Klimaeffekte in British Columbia führt. Diese Forschung trägt zu unserem Verständnis der Rolle von British Columbia beim Klimawandel bei und stellt ein wertvolles Instrument zur Verbesserung von Klimaprognosen dar.

Quellen:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Ein optisches Aerosolmodul mit beobachtungsbeschränkten Rußeigenschaften für globale Klimamodelle. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.