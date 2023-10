Ein internationales Team entwickelt ein 3D-gedrucktes Tumormodell zur Behandlung komplexer Krebsarten

Einem interdisziplinären Forscherteam unter der Leitung der University of Waterloo ist es gelungen, ein 3D-gedrucktes Tumormodell zu erstellen, das das Potenzial hat, die Behandlung komplexer Krebsarten zu verbessern. Die innovative Technik kombiniert Bioprinting-Technologien und synthetische Strukturen, sogenannte Mikrofluidik-Chips, um eine genauere Darstellung heterogener Tumore zu erstellen.

Heterogene Tumoren bestehen aus mehreren Arten von Krebszellen, die in unvorhersehbaren Mustern verteilt sind. Traditionelle Methoden zur Untersuchung dieser Tumoren umfassten die Entnahme von Zellen aus einer Biopsie und deren Züchtung in flachen Petrischalen. Die Forscher stellten jedoch fest, dass dieses 2D-Modell die Komplexität von Tumoren im Körper nicht genau erfasste.

Die in Scientific Reports veröffentlichte Forschungsarbeit des Teams beschreibt die Entwicklung eines 3D-gedruckten Tumormodells, das nicht nur die komplexe Struktur eines Tumors nachahmt, sondern auch seine Umgebung nachbildet. Dieses Modell ermöglicht es Wissenschaftlern, verschiedene Behandlungsmethoden, beispielsweise verschiedene Chemotherapeutika, besser zu verstehen und zu testen.

Um das 3D-gedruckte Tumormodell zu erstellen, stellten die Forscher zunächst mikrofluidische Polymerchips her, die den Fluss von Blut und anderen Flüssigkeiten rund um den Tumor eines Patienten nachahmen. Anschließend kultivierten sie mehrere Arten von Krebszellen und suspendierten sie in einem maßgeschneiderten Bioink, der Nährstoffe liefert, um die Zellkulturen am Leben zu halten. Mithilfe eines Extrusions-Biodruckers schichtete das Team die verschiedenen Arten von Krebszellen auf die Mikrofluidik-Chips, was zu einem lebenden, 3D-gedruckten Tumormodell führte.

Ein Schwerpunkt des Teams liegt auf Brustkrebs, der aufgrund seiner unterschiedlichen Zelltypen bei der Metastasierung als eine der komplexesten Krebsarten gilt. Durch die Erstellung komplexer Brustkrebsmodelle können Forscher die Krankheit besser verstehen und wirksamere Behandlungspläne entwickeln.

Die Entwicklung dieses 3D-gedruckten Tumormodells stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der Krebsforschung und -behandlung dar. Es ermöglicht schnellere, kostengünstigere und weniger invasive Methoden zum Testen von Behandlungsmöglichkeiten für schwere Erkrankungen wie Krebs im Spätstadium.

Quellen:

– Wissenschaftliche Berichte: „Kontrollierte Tumorheterogenität in einem Co-Kultursystem durch ein 3D-biogedrucktes Tumor-on-Chip-Modell“

– University of Waterloo: „3D-gedruckter Tumor ermöglicht besseres Verständnis komplexer Krebserkrankungen“

– Moghimi, N., et al. (2022). Kontrollierte Tumorheterogenität in einem Co-Kultursystem durch ein 3D-biogedrucktes Tumor-on-Chip-Modell. Wissenschaftliche Berichte, 12(1), 663.