Neue Entdeckung: Im Weltraum nachgewiesenes Tryptophan deutet auf die Verbreitung von Aminosäuren in Sternentstehungsregionen hin

Eine aktuelle Studie der Astrophysikerin Susana Iglesias Groth vom Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) hat den Nachweis von Tryptophan in einer Sternentstehungsregion namens IC 348 im Sternbild Perseus ergeben. Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die für die Proteinsynthese notwendig ist, und dies ist das erste Mal, dass sie im interstellaren Raum identifiziert wurde.

Durch die Analyse der vom Spitzer-Weltraumobservatorium gesammelten Daten wurden über zehn mit Tryptophan in Zusammenhang stehende Emissionsbanden identifiziert, was dessen Vorhandensein in IC 348 bestätigt. Diese Entdeckung ist bedeutsam, da die Existenz anderer Aminosäuren in keiner anderen Sternentstehungsregion bestätigt wurde .

Iglesias Groth vermutet, dass das Vorhandensein von Tryptophan und möglicherweise anderen Aminosäuren im Gas, aus dem Sterne und Planeten entstehen, häufig vorkommt. Darüber hinaus wird angenommen, dass diese Aminosäuren möglicherweise das Gas in protoplanetaren Scheiben und der Atmosphäre junger Exoplaneten anreichern und möglicherweise eine Rolle bei der Entstehung von Leben spielen könnten.

Die Temperatur, bei der Tryptophan im Gas von IC 348 existiert, wurde auf etwa 280 Kelvin geschätzt, was den Temperaturen ähnelt, die für molekularen Wasserstoff und Wasser im interstellaren Medium derselben Region gemessen wurden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Häufigkeit von Tryptophan etwa zehn Milliarden Mal geringer ist als die von molekularem Wasserstoff.

Diese Entdeckung hat Auswirkungen auf unser Verständnis der Ursprünge und Verbreitung des Lebens im Universum. Das Vorkommen von Aminosäuren, den Bausteinen von Proteinen, in Sternentstehungsregionen legt nahe, dass die Entwicklung lebender Organismen in unserer Galaxie häufiger vorkommen könnte als bisher vorhergesagt. Weitere Forschung wird notwendig sein, um das Vorhandensein anderer Aminosäuren und ihre Rolle bei der Entstehung des Lebens zu untersuchen.

Quelle: „Eine Suche nach Tryptophan im Gas des IC 348-Sternhaufens der Perseus-Molekülwolke“ von Susana Iglesias-Groth, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. DOI: 10.1093/mnras/stad1535