Wissenschaftler nutzen Neutronen zur Dehnungsmessung in der additiven Fertigung

Wissenschaftlern am Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ist es gelungen, ihre Fähigkeit unter Beweis zu stellen, die Spannung in einem Material zu messen und Atombewegungen während des additiven Fertigungsprozesses mithilfe von Neutronen zu überwachen. Die Forscher nutzten eine 3D-Druckplattform namens OpeN-AM in Verbindung mit der VULCAN-Beamline an der Spallations-Neutronenquelle (SNS) des ORNL, um die sich entwickelnde Eigenspannung während der Herstellung kontinuierlich zu messen.

Durch die Integration von Infrarotbildgebung und Computermodellierung mit der OpeN-AM-Plattform konnten die Wissenschaftler ein tiefes Verständnis des Materialverhaltens während des gesamten Herstellungsprozesses erlangen. Sie konzentrierten sich auf Niedertemperaturtransformationsstahl (LTT) und verfolgten die Bewegung von Atomen als Reaktion auf Spannungen, die durch Temperaturänderungen oder aufgebrachte Last verursacht wurden.

Restspannungen, die auch nach Wegnahme der äußeren Belastung bzw. Spannungsquelle bestehen bleiben, können zu Materialverformungen und vorzeitigem Versagen führen. Der Umgang mit diesen Eigenspannungen ist entscheidend für die Herstellung präziser Komponenten mit den gewünschten Eigenschaften und Leistungen. Die ORNL-Forscher haben ein Experiment entworfen und durchgeführt, das die sich entwickelnde Spannung in Materialien genau misst, um zu bestimmen, wie Spannungen verteilt sind.

Die Fähigkeit, Eigenspannungen während der additiven Fertigung zu messen und zu steuern, hat erhebliche Auswirkungen auf Branchen wie die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrtindustrie, saubere Energie sowie den Werkzeug- und Formenbau. Hersteller können die Restspannung der Komponenten anpassen, um die Festigkeit zu erhöhen und leichtere und komplexere Formen zu ermöglichen. Die bahnbrechende Forschung der ORNL-Wissenschaftler brachte ihnen den 2023 R&D 100 Award ein.

Die Forschung wurde durch das Laboratory Directed Research and Development-Programm des ORNL unterstützt, das risikoreiche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit erheblichem potenziellem Wert für nationale Programme finanziert. Die Wissenschaftler hoffen, dass andere Forscher aus der ganzen Welt zum ORNL kommen, um ähnliche Experimente mit Metallen durchzuführen, die für ihre Herstellungsanforderungen geeignet sind.

Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für die Gestaltung von Eigenspannungszuständen und Eigenschaftsverteilungen in Komponenten der additiven Fertigung und bietet eine bessere Kontrolle über Wärmegradienten und Phasenumwandlungen. Durch das Verständnis und die Manipulation dieser Faktoren können ein verbessertes Materialverhalten und eine verbesserte Leistung erzielt werden.

Quellen:

– Oak Ridge National Laboratory