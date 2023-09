Extrem strahlungsarme Kabel für Neutrino- und Dunkle-Materie-Detektoren

Weltweit arbeiten Forschungsteams daran, extrem seltene Ereignisse zu entdecken, die Aufschluss über den Ursprung und die Natur der Materie im Universum geben könnten. Allerdings stehen sie aufgrund von Hintergrundgeräuschen und Störungen durch kosmische Strahlung vor Herausforderungen. Eine Störquelle ist die natürliche Radioaktivität in der Elektronik, die zur Aufzeichnung potenzieller Signale verwendet wird. Um dieses Problem anzugehen, hat ein Team am Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) elektronische Kabel aus hochreinen Materialien entwickelt, die einen sehr geringen Anteil an radioaktiven Schadstoffen aufweisen.

Die in Zusammenarbeit mit Q-Flex Inc. entwickelten Kabel finden Anwendung in Neutrino- und Dunkle-Materie-Experimenten sowie möglicherweise bei der Reduzierung von Interferenzen in zukünftigen Quantencomputern. Den Forschern gelang es, Kabel herzustellen, die hundertmal weniger radioaktive Schadstoffe enthalten als kommerziell erhältliche Optionen. Dieser Durchbruch eröffnet neue Möglichkeiten für sensible physikalische Experimente, bei denen selbst geringfügige Verschmutzungen schwer fassbare Signale überdecken können.

Um höchste Reinheit zu erreichen, bewertete das Team den Verunreinigungsgrad von Uran, Thorium und Kalium in jedem Schritt des Kabelproduktionsprozesses. Um die Kontamination auf ein unbedeutendes Maß zu reduzieren, wurden spezielle Reinigungs- und Herstellungstechniken entwickelt. Die resultierenden Kabel sind nun so frei von Verunreinigungen, dass sie den Betrieb von Experimenten mit dunkler Materie und Neutrinos der nächsten Generation nicht beeinträchtigen werden.

Durch die Minimierung von Störungen durch Hintergrundstrahlung erhöhen diese Kabel mit geringer Radioaktivität die Empfindlichkeit der Experimente und bieten mehr Flexibilität beim Detektordesign. Dies bringt Forscher der Entdeckung extrem seltener Ereignisse einen Schritt näher, die dabei helfen könnten, Rätsel um die Dunkle Materie und die Existenz von Materie im Universum zu lösen.

Neutrinoloser doppelter Betazerfall, ein seltener Kernzerfall, und die Existenz dunkler Materie sind grundlegende Fragen, die diese Experimente beantworten wollen. Die Entdeckung dieser schwer fassbaren Ereignisse hat das Potenzial, unser Verständnis des Universums zu revolutionieren. Die Entwicklung von Kabeln mit extrem geringer Strahlung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesen Durchbrüchen.

