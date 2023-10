Enthüllen Sie die Geheimnisse der neuronalen Funktion mit einem universellen Workflow

Das Blue Brain Project hat einen bahnbrechenden universellen Arbeitsablauf entwickelt, der evolutionäre Algorithmen zur Erstellung und Validierung detaillierter neuronaler Modelle verwendet. Dieser innovative Ansatz vereinfacht die Modellerstellung, ermöglicht die Konstruktion kanonischer Modelle, die ganze neuronale Typen darstellen, und öffnet die Tür für zukünftige Verfeinerungen.

Die Erstellung präziser elektrischer Modelle, die experimentelle Beobachtungen genau wiedergeben, ist eine komplexe Aufgabe. Es erfordert die Quantifizierung der Ähnlichkeit zwischen Modellreaktionen und tatsächlichen elektrophysiologischen Verhaltensweisen, was schwierig sein kann, wenn bestimmte Parameter nicht direkt messbar sind. Um einen hohen Ähnlichkeitswert zu erreichen, ist häufig eine umfangreiche Erkundung des Parameterraums erforderlich, was zeitaufwändig sein kann.

Um diese Herausforderungen anzugehen, haben sich Forscher evolutionären Algorithmen (EAs) zugewandt. EAs sind effiziente Werkzeuge zur globalen Parameteroptimierung in hochdimensionalen Räumen. Der indikatorbasierte Evolutionsalgorithmus (IBEA) hat sich in diesem Zusammenhang als vielversprechend erwiesen. Allerdings mangelt es in diesem Bereich immer noch an vollständig quelloffenen und reproduzierbaren Arbeitsabläufen zur Modelloptimierung.

In dieser Studie stellt das Blue Brain Project einen universellen Arbeitsablauf zum Erstellen, Validieren und Verallgemeinern detaillierter neuronaler Modelle vor. Der Ansatz nutzt Open-Source-Tools und bietet Forschern eine umfassende Lösung für die Konstruktion neuronaler Modelle, die entweder eine einzelne biologische Zelle oder einen vordefinierten Zelltyp darstellen können.

Ein einzigartiges Merkmal dieses Workflows ist die Möglichkeit, kanonische neuronale Modelle zu erstellen, die einen gesamten neuronalen Typ und nicht einzelne Neuronen darstellen. Dieser Ansatz ist besonders nützlich, wenn die Eigenschaften eines bestimmten neuronalen Typs untersucht und große neuronale Schaltkreise konstruiert werden sollen.

Die Autoren wendeten den Arbeitsablauf an, um 40 Modelle zu erstellen, die 11 elektrische Typen im somatosensorischen Kortex junger Ratten repräsentieren. Jedes Modell wurde auf der Grundlage elektrophysiologischer Merkmale optimiert, um eine enge Übereinstimmung mit experimentellen Daten sicherzustellen. Diese kanonischen Modelle wurden dann an verschiedenen Morphologien getestet, um ihre Generalisierbarkeit zu bewerten.

Durch die Analyse der in diesen Modellen verwendeten Parameter gewinnen Wissenschaftler Einblicke in ihre biophysikalischen Eigenschaften. Dieses tiefere Verständnis hilft bei der Verfeinerung der Modellerstellung. Die Autoren erkennen jedoch einige Einschränkungen an. Bestimmte Neuronentypen lassen sich gut über verschiedene Formen hinweg verallgemeinern, während andere Schwierigkeiten haben. Das Verständnis, warum bestimmte Modelle mit bestimmten Morphologien besser funktionieren, ist ein fortlaufendes Forschungsgebiet.

Zukünftige Versionen dieser Modelle können mit weiteren Details wie synaptischer und dendritischer Integration und zusätzlichen Ionenströmen angereichert werden. Diese Verbesserungen werden Forscher dem Verständnis der Funktionsweise von Neuronen noch näher bringen.

Insgesamt ist der vom Blue Brain Project eingeführte universelle Workflow unter Verwendung evolutionärer Algorithmen ein bedeutender Fortschritt bei der Erstellung und Validierung neuronaler Modelle. Es bietet Forschern eine umfassende Lösung und ebnet den Weg für weitere Fortschritte auf diesem Gebiet.

Quelle: Blue Brain Project an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)