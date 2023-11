Erforschung der Entstehung von Planeten: Erkenntnisse aus Neonspuren

Beobachtungen des James Webb-Weltraumteleskops der NASA mit seinem MIRI-Instrument haben neues Licht auf die entscheidende Zeitspanne geworfen, in der sich Planeten um einen jungen Stern entwickeln können.

Auf der faszinierenden Suche nach den Geheimnissen der Vergangenheit unseres Sonnensystems und der Zukunft eines bestimmten Planetensystems haben Wissenschaftler ihre Aufmerksamkeit auf Neon gerichtet. Das ausgediente Spitzer-Weltraumteleskop beobachtete zuvor ein ungewöhnliches Verhalten in der Staubscheibe um den jungen Stern SZ Chamaelontis (SZ Cha), und das James Webb-Weltraumteleskop hat nun deutliche Spuren von Neon in dieser Scheibe entdeckt.

Der Vergleich der Neon-Messwerte von Spitzer und Webb hat eine beispiellose Veränderung der hochenergetischen Strahlung, die die Scheibe erreicht, aufgedeckt. Diese Strahlung führt letztendlich dazu, dass die Scheibe verdampft, was die Planetenentstehung erheblich zeitlich begrenzt.

Die Astronomin Catherine Espaillat von der Boston University, die die Spitzer-Beobachtungen 2008 sowie die kürzlich veröffentlichten Webb-Ergebnisse leitete, erklärte die Bedeutung von SZ Cha als T-Tauri-Stern. Ähnlich wie unsere Sonne vor 4.5 Milliarden Jahren bietet dieser junge Stern einen Einblick in die frühen Stadien unseres eigenen Sonnensystems. Espaillat erklärte: „Das Studium dieser anderen jungen Systeme ist so nah wie möglich an einer Zeitreise in die Vergangenheit, um zu sehen, wie unsere eigene Geschichte begann.“ Die Rohstoffe für die Erde und schließlich für das Leben befanden sich in der Materialscheibe, die die Sonne nach ihrer Entstehung umgab.“

Forscher nutzen Neon als Indikator, um die Menge und Art der Strahlung zu bestimmen, die auf die einen Stern umgebende Scheibe trifft und diese erodiert. Spitzers Beobachtungen von SZ Cha im Jahr 2008 entdeckten einen Ausreißer in den Neon-Messwerten, was zu weiteren Untersuchungen führte, die zu den jüngsten Neon-Entdeckungen von Webb führten.

Diese bahnbrechende Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die komplexen Prozesse, die bei der Planetenentstehung eine Rolle spielen. Durch das Verständnis der Auswirkungen der Strahlung auf die Scheibenverdunstung können Wissenschaftler ein klareres Verständnis des Zeitfensters entwickeln, das für die Entstehung von Planeten zur Verfügung steht. Das Zusammenspiel zwischen hochenergetischer Strahlung und der physikalischen Umgebung innerhalb dieser jungen Sternensysteme fasziniert und fasziniert Astronomen weltweit weiterhin.

FAQ:

Was ist das MIRI-Instrument am Webb-Teleskop der NASA?

Das MIRI (Mid-Infrared Instrument) ist eines der vier wissenschaftlichen Instrumente an Bord des James Webb-Weltraumteleskops der NASA. Es wurde speziell für die Beobachtung des Universums im mittleren Infrarotbereich entwickelt und ermöglicht es Wissenschaftlern, entfernte Galaxien, Exoplaneten sowie die Entstehung von Sternen und Planetensystemen zu untersuchen.

Was ist ein T-Tauri-Stern?

Ein T-Tauri-Stern ist eine Art junger Vor-Hauptreihenstern, der eine intensive magnetische Aktivität erfährt und unregelmäßige Helligkeitsschwankungen aufweist. Diese Sterne zeichnen sich durch starke Sternwinde und eine hohe Emission von Röntgen- und Ultraviolettstrahlung aus. Man geht davon aus, dass sich T-Tauri-Sterne im Frühstadium der Sternentwicklung befinden.

Quellen:

