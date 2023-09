Studienergebnisse zeigen, dass Pollen, Sporen und Bakterien eine Schlüsselrolle bei der Eisbildung in arktischen Wolken spielen

By

Eine kürzlich von einem internationalen Wissenschaftlerteam durchgeführte Studie hat die bedeutende Rolle aufgezeigt, die biologische Partikel, darunter Pollen, Sporen und Bakterien, bei der Eisbildung in arktischen Wolken spielen. Die in Nature Communications veröffentlichten Ergebnisse haben weitreichende Auswirkungen auf die Klimawissenschaft und unser Verständnis des sich schnell verändernden arktischen Klimas.

Die Forschung wurde über mehrere Jahre am Zeppelin-Observatorium durchgeführt, das sich auf dem abgelegenen norwegischen Archipel Spitzbergen in der Hocharktis befindet. Mithilfe einer empfindlichen optischen Technik, die auf Lichtstreuung und UV-induzierter Fluoreszenz basiert, konnten die Forscher diese biologischen Partikel einzeln identifizieren und zählen. Diese Präzision war aufgrund der winzigen Konzentrationen, in denen diese Partikel vorkommen, von entscheidender Bedeutung.

Die Studie untersuchte die saisonale Dynamik biologischer Partikel und stellte Korrelationen mit Variablen wie Schneedecke, Temperatur und meteorologischen Parametern her. Das Vorhandensein dieser Partikel wurde durch Methoden wie Elektronenmikroskopie und den Nachweis spezifischer Substanzen wie Zuckeralkoholverbindungen bestätigt.

Die Forschung konzentrierte sich auch auf das Verständnis der Eiskeimbildung, was sich als anspruchsvolle Aufgabe erwies. Es kamen zwei Methoden zum Einsatz: das Sammeln von Partikeln auf Filtern und die anschließende Laboranalyse. Durch zusätzliches Erhitzen der Filter konnten die Forscher die proteinhaltige Komponente der Eiskeimbildenden Partikel identifizieren und so Aufschluss über deren biologischen Ursprung geben.

Die Ergebnisse dieser Studie haben wichtige Auswirkungen auf die Klimawissenschaft, da sie Einblicke in den Ursprung und die Eigenschaften biologischer und eisbildender Partikel in der Arktis liefern. Diese Informationen könnten die Darstellung von Aerosol-Wolken-Wechselwirkungen in Klimamodellen verbessern und Unsicherheiten bei Schätzungen des anthropogenen Strahlungsantriebs verringern.

Da es in der Arktis immer mehr offene Meeresgebiete und schneefreie Tundra gibt, die beide Quellen biologischer Partikel sind, ist ein tieferes Verständnis der Beziehung zwischen diesen Partikeln und Wolken von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der laufenden und zukünftigen Veränderungen in der Region.

