Eine aktuelle Studie stellt die konventionelle Sichtweise der Neandertaler als primitive Höhlenmenschen in Frage, indem sie enthüllt, dass sie tatsächlich frühe Fans von Meeresfrüchten waren. Ausgrabungen in einer Höhle namens Gruta de Figueira Brava in der Nähe von Lissabon haben Hinweise darauf geliefert, dass Neandertaler vor etwa 90,000 Jahren Meeresfrüchtespezialitäten genossen. Zu den gefundenen Artefakten gehörten Steinwerkzeuge, Holzkohlereste sowie eine große Anzahl von Muscheln und Knochen.

Bei der Analyse der archäologischen Überreste identifizierte das spanische Forschungsteam eine große Vielfalt an Schalentieren, wobei braune Krabben die dominierende Art waren. Diese Krabben, die für ihr zartes und süßes Fleisch bekannt sind, lassen darauf schließen, dass die Neandertaler einen raffinierten Geschmack hatten. Die Beweise deuten auch darauf hin, dass die Krabben von den Neandertalern in den Sommermonaten aus Gezeitentümpeln geerntet wurden. Das Fehlen von Anzeichen von Raubtieren durch andere Tiere deutet darauf hin, dass diese Krabben aktiv gejagt und nicht gefressen wurden.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass die Krabben bei Temperaturen zwischen 300 und 500 Grad Celsius (572-932 Grad Fahrenheit) geröstet wurden. Dieser Befund stützt die Annahme, dass Neandertaler keine primitiven Höhlenbewohner waren, sondern die Fähigkeit besaßen, Feuer zu kontrollieren und es zum Kochen zu nutzen.

Dr. Mariana Nabais, Hauptautorin der Studie, betont, dass die Vorstellung, Neandertaler seien erstklassige Fleischfresser, die von großen Pflanzenfressern leben, voreingenommen ist. Die Ergebnisse der Studie stellen die Vorstellung in Frage, dass Meeresnahrung eine wichtige Rolle bei der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten moderner menschlicher Bevölkerungen gespielt habe. Neandertaler, die auf den südlichen Halbinseln lebten, wo im Paläolithikum die meisten Menschen lebten, ernährten sich vielfältig und raffiniert.

Die Studie beleuchtet die Ernährungspräferenzen und fortgeschrittenen kulinarischen Fähigkeiten der Neandertaler und stellt Stereotypen über ihren primitiven Lebensstil in Frage. Es bleibt unklar, warum sie sich speziell für den Fang von Krabben entschieden haben und welche kulturelle Bedeutung dieser Praxis beigemessen wird. Dennoch ist es offensichtlich, dass Meeresfrüchte wie braune Krabben den Neandertalern erhebliche ernährungsphysiologische Vorteile verschafften.

Quellen:

– Studie: Grenzen der Umweltarchäologie

– Mark Waghorn, Autor des South West News Service, hat zu diesem Bericht beigetragen.