Neandertaler, die in Europa mit Homo sapiens koexistieren, könnten durch die Tragfähigkeit von Pflanzenfressern beeinträchtigt sein

Eine aktuelle Studie, die von Evolutionswissenschaftlern der Universidad de Cantabria in Spanien in Zusammenarbeit mit einem Forscher von Mott MacDonald Ltd. im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde, legt nahe, dass Homo sapiens und Neandertaler in Europa über längere Zeiträume nebeneinander existierten, insbesondere in Regionen mit einer hohen Anzahl an Pflanzenfressern .

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Ankunft des Homo sapiens in Europa zum Aussterben der Neandertaler führte, die Einzelheiten dieses Prozesses bleiben jedoch unklar. Die neue Studie stellt diese Annahme in Frage und schlägt vor, dass das Verschwinden der Neandertaler während der Entstehung des Homo sapiens zufällig gewesen sein könnte.

Um die Geschichte der Koexistenz zwischen den beiden Hominin-Arten zu untersuchen, erstellte das Forscherteam vor etwa 60,000 Jahren eine Datenbank mit Pflanzenfresser-Arten in Europa, als sowohl Homo sapiens als auch Neandertaler auf dem Kontinent lebten. Diese Zeit war auch von einem erheblichen Klimawandel geprägt.

Durch den Vergleich klimatischer Veränderungen in verschiedenen europäischen Regionen entwickelten die Forscher ein Modell zur Identifizierung von Gebieten mit mehr oder weniger schwierigen Klimabedingungen. Anschließend erstellten sie eine chronologische Zeitleiste des Verschwindens der Neandertaler in jeder identifizierten Region und verglichen diese mit den Unterschieden in der Nahrungsverfügbarkeit.

Die Studie ergab erhebliche Überschneidungen zwischen den Regionen, in denen Neandertaler und Homo sapiens koexistierten. Interessanterweise blieben Neandertaler im Gegensatz zu den Erwartungen des Wettbewerbsausschlussprinzips tendenziell länger in Regionen, in denen sie das Territorium mit dem Homo sapiens teilten. Dieser Befund deutet darauf hin, dass es möglicherweise andere Faktoren gibt, die zum Rückgang und letztendlich zum Verschwinden der Neandertaler beitragen.

Die Studie liefert neue Einblicke in die komplexe Beziehung zwischen Neandertalern und Homo sapiens in Europa. Weitere Forschung ist erforderlich, um die spezifischen Faktoren aufzudecken, die das Zusammenleben und den Niedergang dieser Hominin-Arten beeinflussen.

Quellen: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099), Phys.org