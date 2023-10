Neandertaler: Künstlerisch, abenteuerlustig und geschickt im Kochen

Klobige Kreaturen mit begrenzter Intelligenz und ohne Gespür? Denk nochmal. Neuere Studien haben gezeigt, dass Neandertaler weitaus faszinierender waren als bisher angenommen. Entgegen weit verbreiteter Missverständnisse jagten Neandertaler nicht nur eurasische Höhlenlöwen, sondern besaßen auch die Fähigkeit, Feuer zu entfachen und köstliche Mahlzeiten zuzubereiten. Darüber hinaus schmückten diese Hominiden ihre Körper mit kunstvollen Ornamenten und stellten damit die Vorstellung in Frage, dass es sich bei ihnen um primitive Lebewesen handelte.

Archäologische Ausgrabungen in Gruta de Oliveira in Zentralportugal zwischen 1989 und 2012 werfen Licht auf die Lebensgewohnheiten der Neandertaler im Mittelpaläolithikum. Zu den Entdeckungen gehörten Hinweise auf Feuerstellen, kreisförmige Strukturen, die mit Rückständen wie verkohlten Knochen, verbranntem Holz, Asche und gekochten Tieren wie Ziegen, Hirschen, Pferden und sogar Nashörnern und Schildkröten gefüllt waren. Bei weiteren Ausgrabungen in Höhlen in der Nähe von Cartagena, Spanien, wurden Überreste von Fischen, Weichtieren, Muscheln und gerösteten Pinienkernen freigelegt.

Während Archäologen seit langem wissen, dass Neandertaler Feuer nutzten, bestätigt die aktuelle Studie, dass sie diese Feuer absichtlich zu Kochzwecken entfachten und aufrechterhielten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Feuer eine grundlegende Rolle in ihrem täglichen Leben spielte und ihre Höhlen komfortabler machte.

Obwohl immer noch unklar ist, wie genau die Neandertaler diese Feuer entfachten, gehen Forscher davon aus, dass sie wahrscheinlich Feuerstein zur Erzeugung von Funken verwendeten. Diese Ähnlichkeiten zwischen Neandertalern und Homo sapiens, die zu dieser Zeit in derselben Region lebten, weisen darauf hin, dass Neandertaler keine andere Art, sondern eine eigenständige Form des Menschen waren.

Dieses neue Verständnis der Neandertaler stellt die veraltete Vorstellung in Frage, sie seien unintelligent und unkultiviert. Sie waren fähige Jäger, erfahrene Köche und sogar Künstler. Während wir ihre Geschichte weiter zusammenfassen, wird klar, dass sich die Neandertaler doch nicht so sehr von uns unterschieden.

Quellen:

– Studie über die Nutzung von Feuer durch Neandertaler: Zitat muss hinzugefügt werden

– Ausgrabungen in Gruta de Oliveira: Zitat muss hinzugefügt werden