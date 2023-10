„Freiheit des Designs“ in molekularen Strukturen: Ein datengesteuerter Ansatz

Mithilfe datengesteuerter Methoden und maschinellem Lernen haben Forscher eine faszinierende „Gestaltungsfreiheit“ in molekularen Strukturen entdeckt. Dieser Durchbruch könnte das Gebiet des molekularen Designs und der Arzneimittelentwicklung revolutionieren. Die Studie mit dem Titel „Freedom of Design in Chemical Compound Space: Towards Rational in Silico Design of Molecules with Targeted Quantum-Mechanical Properties“ wurde kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift Chemical Science veröffentlicht.

Traditionell war die Erforschung des riesigen Raums von Molekülen und Materialien aufgrund der komplexen Beziehungen zwischen Molekülstrukturen und ihren physikalisch-chemischen Eigenschaften eine Herausforderung. Diese Forschung hat jedoch schwache Korrelationen in den quantenmechanischen Eigenschaften kleiner Moleküle aufgedeckt, was eine neue Flexibilität oder „Gestaltungsfreiheit“ im Bereich chemischer Verbindungen ermöglicht.

Laut Professor Alexandre Tkatchenko von der Universität Luxemburg ist das Verständnis dieser komplexen Zusammenhänge für ein rationales Moleküldesign von entscheidender Bedeutung. Dieses Wissen würde es uns nicht nur ermöglichen, den molekularen Raum effektiver zu erforschen und zu charakterisieren, sondern auch das gezielte Design von Molekülen mit spezifischen Eigenschaften.

Um diese Flexibilität zu untersuchen, verwendeten die Forscher die Pareto-Multi-Property-Optimierung, um nach Molekülen mit gewünschten Eigenschaften zu suchen. Sie fanden unerwartete Wege durch den chemischen Raum und verbanden verschiedene Moleküle mit strukturellen und zusammengesetzten Veränderungen. Dies verdeutlichte die Freiheit, Moleküle mit spezifischen Eigenschaftswerten zu entwerfen und zu entdecken.

Die Auswirkungen dieser Forschung sind für die Bereiche molekulares Design und rechnergestützte Arzneimittelentwicklung von Bedeutung. Das Konzept der „Freiheit des Designs“ stellt das aktuelle Paradigma in Frage und fördert die Erforschung neuer Ansätze. Darüber hinaus könnte die Kombination dieser Erkenntnisse mit fortschrittlichen Techniken des maschinellen Lernens den Weg für ein Hochdurchsatz-Screening neuartiger Moleküle ebnen, die auf bestimmte Anwendungen zugeschnitten sind.

Das Forschungsteam nutzte die Hochleistungsrechnerressourcen der Argonne Leadership Computing Facility. Diese Benutzereinrichtung des DOE Office of Science unterstützte ihre rechnerische Analyse.

Diese bahnbrechende Forschung zeigt das Potenzial datengesteuerter Methoden und maschinellen Lernens, die „Freiheit des Designs“ in molekularen Strukturen zu erschließen. Es hat das Potenzial, die Zukunft der Arzneimittelforschung und des molekularen Designs neu zu gestalten und neue Möglichkeiten für die gezielte und effiziente Entwicklung von Molekülen mit gewünschten Eigenschaften zu bieten.

Referenz:

– „Freiheit des Designs“ im Raum chemischer Verbindungen: Hin zu einem rationalen In-silico-Design von Molekülen mit gezielten quantenmechanischen Eigenschaften, Leonardo Medrano Sandonas, Johannes Hoja, Brian G. Ernst, Álvaro Vázquez-Mayagoitia, Robert A. DiStasio, Jr. und Alexandre Tkatchenko, Chemische Wissenschaft, DOI: 10.1039/D3SC03598K