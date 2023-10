Wissenschaftler visualisieren Pflanzenkommunikation mithilfe flüchtiger organischer Verbindungen

By

Wissenschaftlern ist ein Durchbruch beim Verständnis der Art und Weise gelungen, wie Pflanzen untereinander kommunizieren, wenn sie bedroht sind. Dieses Phänomen, das als Pflanze-zu-Pflanze-Kommunikation über flüchtige organische Verbindungen (VOCs) bekannt ist, wurde erstmals 1983 entdeckt. Das Forscherteam nutzte innovative Geräte und Bildgebungstechniken, um die spezifischen VOCs, die für die Kommunikation verantwortlich sind, und die Zellen innerhalb der Pflanzen, die dafür verantwortlich sind, sichtbar zu machen auf diese Signale reagieren.

Pflanzen geben VOCs an die Atmosphäre ab, wenn sie durch Insekten oder andere Bedrohungen beschädigt werden. Benachbarte Anlagen interpretieren diese VOCs als Gefahrensignale und aktivieren ihre Abwehrreaktionen gegen mögliche Schäden. Über 30 verschiedene Pflanzenarten wurden bei dieser Luftkommunikation beobachtet.

Die Wissenschaftler konstruierten Geräte, um von beschädigten Pflanzen emittierte VOCs auf unbeschädigte Nachbarpflanzen zu pumpen. Sie kombinierten dies mit einem Echtzeit-Fluoreszenzbildgebungssystem, um die Reaktion der Pflanzen zu visualisieren. Die Forscher identifizierten zwei spezifische VOCs, (Z)-3-Hexenal und (E)-2-Hexenal, die für die Auslösung einer kalziumabhängigen Abwehrreaktion in Pflanzen verantwortlich sind.

Weitere Experimente ergaben, dass Schutzzellen, die für die Regulierung des Öffnens und Schließens von Stomata (kleinen Poren auf Pflanzenoberflächen) verantwortlich sind, als erste eine Reaktion auf die VOCs zeigen. Diese Erkenntnisse liefern Einblicke in die komplexen Kommunikationsmechanismen von Pflanzen und ihre Fähigkeit, sich vor potenziellen Bedrohungen zu schützen.

Die von Professor Masatsugu Toyota geleitete Forschung wird am 17. Oktober 2023 in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht. Das Team hofft, dass dieses neu gewonnene Verständnis der Pflanzenkommunikation zu Fortschritten im Pflanzenschutz und in der Landwirtschaft beitragen wird.

Quellen:

Nature Communications – Zeitschrift

Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) – Chemische Verbindungen, die von Pflanzen als Reaktion auf Schäden oder Bedrohungen freigesetzt werden

Schließzellen – Bohnenförmige Zellen auf Pflanzenoberflächen, die das Öffnen und Schließen der Spaltöffnungen regulieren

Phytohormone – Pflanzenhormone, die verschiedene physiologische Prozesse regulieren