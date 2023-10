Die Ig-Nobelpreise: Würdigung humorvoller und zum Nachdenken anregender Forschung

Der Ig-Nobelpreis, ein unbeschwertes Gegenstück zu den prestigeträchtigen Nobelpreisen, würdigt Forschung, die zum Lachen und anschließenden Nachdenken anregt. Bei der 33. First Annual Ceremony, einer Veranstaltung zum Thema Wasser, wurden zehn Ig-Nobelpreise in verschiedenen Kategorien verliehen. Die Zeremonie ist, wie die ehemalige Nobelpreisträgerin Amanda Palmer beschreibt, ein komödiantischer und nerdiger Abend voller unterhaltsamer Reden, Papierfliegerwerfen, Miniopern und in 24 Sekunden komprimierter intellektueller Vorträge. Insbesondere erhielt jeder Gewinner seinen Ig-Nobelpreis in Form eines druckbaren PDF-Dokuments und eines übergroßen simbabwischen Zehn-Billionen-Dollar-Scheins, der die Lösung der Forschungsfinanzierungsprobleme symbolisiert.

Einige der Preise standen in direktem Zusammenhang mit Wasser, wie etwa der Chemie- und Geologiepreis von Jan Zalasiewicz für die Erklärung, warum Wissenschaftler gerne Steine ​​lecken. Zalasiewicz zeigte, dass die Benetzung der Oberfläche eines Felsens die Sichtbarkeit der Textur verbessert. Der Ernährungspreis ging an Homei Miyashita und Hiromi Nakamura für ihre Experimente, wie elektrifizierte Essstäbchen und Trinkhalme den Geschmack von Lebensmitteln verändern. Sie fanden heraus, dass elektrische Stimulation die Geschmackswahrnehmung über die Möglichkeiten der menschlichen Zunge hinaus steigern kann.

Der Physikpreis wurde für die Messung des Einflusses der sexuellen Aktivität von Sardellen auf die Meer-Wasser-Mischung verliehen. Entgegen früherer Annahmen wurde entdeckt, dass Sardellen eine bedeutende Rolle bei der vertikalen Durchmischung von Wasserschichten in Küstenregionen spielen. Diese Ergebnisse stellen die seit langem bestehende Annahme in Frage, dass Fische zu klein seien, um die Dynamik des Meereswassers zu beeinflussen.

Wissenschaftskommunikation spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung und dem Verständnis neuartiger Forschungsergebnisse. Bei einer früheren Ig-Nobelpreisverleihung erhielt das Team hinter den Auszeichnungen den Heinz-Oberhummer-Preis für seinen 30-jährigen Einsatz im Kampf gegen Fake News durch eine Kombination aus Wissenschaft, Bildung und Humor. Erfolgreiche Wissenschaftskommunikation, wie sie beispielsweise die Ig-Nobelpreise zeigen, sollte durch ihren Unterhaltungswert das Publikum fesseln und gleichzeitig bemerkenswerte wissenschaftliche Erkenntnisse vermitteln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ig-Nobelpreise eine Plattform zur Anerkennung komischer, aber wirkungsvoller wissenschaftlicher Forschung sind. Die Kombination aus Humor und intellektueller Substanz regt den Einzelnen zum Lachen an, bevor er sich auf zum Nachdenken anregende Überlegungen einlässt. Unabhängig vom persönlichen Geschmack gelingt es den Ig-Nobelpreisen, ihr Publikum zu fesseln und konventionelles Denken herauszufordern.

