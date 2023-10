Der Erfindungsreichtum der Natur: Vielfältige Produktion von Benzoxazinoiden durch verschiedene Pflanzenarten

Forscher am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie haben herausgefunden, dass Benzoxazinoide, spezielle Verbindungen aus Indol, von verschiedenen Pflanzenarten auf unterschiedliche Weise produziert werden. Benzoxazinoide sind ökologisch wichtig, da sie als Abwehrmechanismen gegen Pflanzenfresser wirken und antimikrobielle Eigenschaften besitzen.

Die Biosynthese von Benzoxazinoiden in Mais ist seit den 1990er Jahren bekannt, doch ihr Vorkommen in anderen Pflanzenarten gab den Wissenschaftlern Rätsel auf. Das Forschungsteam um Tobias Köllner wollte untersuchen, ob sich die Fähigkeit zur Produktion von Benzoxazinoiden bei verschiedenen Arten unabhängig voneinander entwickelt hat.

Um dies zu untersuchen, untersuchten die Forscher zwei entfernt verwandte Eudicot-Pflanzenarten: die Goldene Taubnessel Lamium galebodolon und die Zebrapflanze Aphelandra squarrosa. Sie verglichen die in diesen Arten exprimierten Verbindungen und Gene mit eng verwandten Arten, die keine Benzoxazinoide produzieren. Durch diesen Ansatz identifizierten sie Kandidatengene, die bei der Produktion dieser Verbindungen eine Rolle spielen könnten.

Überraschenderweise stellte das Team fest, dass sich der Benzoxazinoid-Stoffwechselweg im Mais und den beiden untersuchten Arten unabhängig voneinander entwickelte. Sie entdeckten, dass verschiedene Enzymklassen und nicht verwandte Enzymfamilien von Cytochrom P450 rekrutiert wurden, was auf ein vielfältiges Spektrum an Enzymen hinweist, die an denselben Reaktionen beteiligt sind. Diese Flexibilität im Pflanzenstoffwechsel unterstreicht die Fähigkeit der Natur, verschiedene Strategien zur Herstellung derselben chemischen Verbindungen zu entwickeln.

Die in Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Ergebnisse der Forscher werfen Licht auf die Evolutionsgeschichte von Benzoxazinoiden und zeigen die Anpassungsfähigkeit des Pflanzenstoffwechsels. Darüber hinaus hoffen sie, die Biosynthese von Benzoxazinoiden in weiteren Pflanzenfamilien weiter untersuchen zu können.

Quelle: Phys.org, Max-Planck-Gesellschaft