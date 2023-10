Neue Studie zeigt, dass Gesteinsverwitterung sowohl Kohlenstoffsenke als auch -quelle ist

By

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichte Studie stellt die herkömmliche Annahme in Frage, dass natürliche Gesteinsverwitterung ausschließlich als Kohlendioxid (CO2)-Senke fungiert. Entgegen bisheriger Auffassung zeigen die Untersuchungen, dass Gesteinsverwitterung auch eine erhebliche Quelle von CO2-Emissionen sein kann, vergleichbar mit denen von Vulkanen.

Der im Gestein eingeschlossene uralte Kohlenstoff spielt eine entscheidende Rolle im „geologischen Kohlenstoffkreislauf“ der Erde und fungiert als Thermostat, der die Temperatur des Planeten reguliert. Gesteine ​​speichern große Mengen Kohlenstoff aus den Überresten von Pflanzen und Tieren, die vor Millionen von Jahren existierten.

Chemische Verwitterung entsteht, wenn bestimmte Mineralien in Gesteinen mit der Säure im Regenwasser interagieren und dabei CO2 aus der Atmosphäre absorbieren. Diese Wechselwirkung gleicht den kontinuierlichen Ausstoß von CO2 aus vulkanischen Aktivitäten aus und sorgt für einen natürlichen Kohlenstoffkreislauf, der die Lebensbedingungen auf der Erdoberfläche aufrechterhält.

Die Studie enthüllt jedoch einen bisher übersehenen Prozess, der CO2 aus Gesteinen freisetzt. Dieser Prozess findet statt, wenn Gesteine, die aus alten Meeresböden stammen und begrabene Pflanzen und Tiere enthalten, während der Bildung von Gebirgszügen wie dem Himalaya oder den Anden an die Erdoberfläche gehoben werden. Bei der Freilegung reagiert der organische Kohlenstoff in diesen Gesteinen mit Sauerstoff aus der Luft und dem Wasser, was zur Freisetzung von CO2 führt.

Das Forschungsteam verwendete ein Spurenelement namens Rhenium und beprobte ausgiebig Flusswasser, um die CO2-Emissionen aus diesem Gesteinsverwitterungsprozess zu quantifizieren. Durch die Analyse der Menge und Lage von organischem Kohlenstoff in Oberflächengesteinen, insbesondere in erosionsgefährdeten Bergregionen, konnten die Forscher Gebiete mit erheblichen CO2-Emissionen identifizieren.

Die von Dr. Jesse Zondervan vom Department of Earth Sciences der Universität Oxford geleitete Studie schätzte, dass die globale CO2-Freisetzung durch die Verwitterung von organischem Kohlenstoff im Gestein jährlich etwa 68 Megatonnen Kohlenstoff beträgt. Obwohl diese Menge etwa 100-mal geringer ist als die heutigen menschlichen CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, ähnelt sie dem CO2, das weltweit von Vulkanen freigesetzt wird, und trägt damit erheblich zum natürlichen Kohlenstoffkreislauf der Erde bei.

Die Implikationen dieser Studie sind tiefgreifend, da sie die Tür für die Erforschung der möglichen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten und der globalen Erwärmung auf diese natürliche Kohlenstofffreisetzung öffnet. Die Forscher fragen sich, ob diese natürliche CO2-Freisetzung im kommenden Jahrhundert zunehmen wird.

Das Verständnis dieser natürlichen Flüsse wird dazu beitragen, den Kohlenstoffhaushalt der Erde besser vorherzusagen und unser Verständnis der durch diese Emissionen geprägten Klimageschichte zu verbessern. Die Studie betont, wie wichtig es ist, bei der Bekämpfung des Klimawandels sowohl menschliche als auch natürliche CO2-Quellen zu berücksichtigen.

